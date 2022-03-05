鴻海2月營收4550億元歷年同期新高 四大產品皆年成長
鴻海（2317）今（5）日發布2022年2月營收為4,550億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高，四大產品皆有年對年雙位數成長。
鴻海2022年2月營收中，雲端網路產品年對年有強勁成長，受惠於美系雲端服務供應商（CSP）。至於消費、電腦終端年對年有顯著成長。至於供應鏈情況方面佳，且需求穩定。
鴻海2022年1至2月累積營收為9,008億元，與去年同期相比略減0.15%，為歷年同期次 高。 受惠於需求強勁及鴻海全球佈局優勢，再加上鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零 組件，「雲端網路產品類別」有顯著成長。
鴻海2022年1月營收及2月營收表現皆符合或略優於公司預期。公司維持先前看法，正面看待今年第1季的季節性表現，預期今年第1季年對年表現約略持平。惟須密切觀察地緣政治 情勢變化、疫情、通膨及整體供應鏈情況。
鴻海將於3月16日舉辦2021年第4季法說會。
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