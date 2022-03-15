全球大企業這樣玩？看臉書如何All in元宇宙

元宇宙商機萌芽後，科技巨頭紛紛搶買元宇宙入場門票！中國科技業菁英，以老司機的身分帶領大家一窺巨頭的發展策略，看懂巨頭怎麼玩，才能跟對大方向，甚至比別人更早一步嗅出下一支元宇宙概念飆股！

Facebook：All in元宇宙

Facebook目前是國內外元宇宙布局最為激進的科技巨頭，其計畫是五年內轉型為一家元宇宙公司，並於2021年10月28日，Facebook 正式更名為「Meta」。 Facebook 的優勢在於數量龐大的用戶與流量基礎，全球化的陌生人社交基因，後通過收購Oculus補齊硬體短板（Oculus VR出貨量占據全球3/4占有率）。

Facebook的目標是連接世界上的每一個人，給他們「與任何人分享任何東西」所需要的工具。祖克伯曾說：「我們真正的目標是建立社區，很多時候，推進技術的最好方法就是將其在社區中使用。」

2021年9月，Facebook承諾投資5000萬美元用於構建元宇宙；10月，Facebook官網發文表示，計畫在未來五年內在歐盟招聘10000名員工以幫助建設元宇宙。站在Facebook的角度來看，元宇宙是個更大的社交平台，相比如今的社交模式，元宇宙能夠帶來更多、更好的社交體驗。成為元宇宙時代巨頭符合Facebook的核心使命與價值觀。

1. 硬體及作業系統

(1)VR頭戴裝置

按時間順序：Oculus DK1/DK2、PC VR Oculus Rift CV1、PC VR Oculus Rift S、 Oculus Go VR一體機、 Oculus Quest VR一體機、Oculus Quest2 VR一體機。

除了在頭戴裝置VR設備上的布局， Facebook還與雷朋合作推出了智慧眼鏡Ray-Ban Stories，這標誌著智慧穿戴從手腕向頭戴方向的轉變。雖然這款眼鏡沒有AR顯示的功能，但已經可以看作是一個小型的頭戴運算中心，用戶通過眼鏡拍照，在手機 App上完成分享，又能通過內置的開放式揚聲器來打電話、聽音樂。預計在2023年，Facebook將發布代號為「Orion」的AR 眼鏡，這款眼鏡將是對AR智慧眼鏡的一次新嘗試。 Facebook希望智慧眼鏡能夠讓人們直接接電話，並在鏡片上獲取資訊，還可以分享位置資訊。

祖克伯將臉書公司更名為Meta，並宣布強攻「元宇宙」領域。路透

(2)自研作業系統

Facebook正在開發自己的作業系統，用於取代安卓。Facebook發布的硬體產品Portal 智慧顯示器、 OculusVR 頭戴設備目前雖然都是運行訂製版安卓，但是 Facebook希望用自研作業系統取代它。

Facebook內部已經開始著手研發新系統，以消除對安卓的依賴。該專案的負責人之一是曾參與過WindowsNT開發的Microsoft前員工馬克．盧科夫斯基（ Mark Lucovsky）。Facebook希望能打造類似Apple一樣的閉環生態。具體來說，Facebook希望能控制整個生態系統，包括硬體設計、晶片、作業系統等各個環節。

2019年10月，三星還和Facebook合作，為其代工生產即將推出的AR眼鏡上面所裝置的晶片。該晶片預計將採用內含 EUV技術的7奈米製程來生產。

2. 內容與場景

(1)遊戲與全景

2017年9月，Facebook 投資360度視頻與VR內容製作平台Blend Media。Blend Media團隊建立了全球最大的360度視頻和VR影片庫，並廣泛應用於多家社交媒體，這次投資帶給Facebook的不僅是在其社交平台上更豐富的沉浸式視頻，更是Facebook對於涉足VR行業的一次嘗試。

2019年11月，Facebook收購VR遊戲Beat Saber的開發商Beat Games。Beat Saber這款遊戲使得VR遊戲首次廣泛進入公眾視野，通過這次收購，Facebook成功吸引了一批VR開發人員，為後續的VR行業發展奠定了基礎。

2019年12月，Facebook收購雲遊戲公司Play Giga。該公司成立於2013年，是一家西班牙的本土遊戲公司，Facebook這次收購擴大了其在全球範圍內VR遊戲行業的影響力，表明其進一步進軍視頻遊戲市場的意圖。

2020年2月，Facebook收購遊戲開發商Sanzaru Games。該公司近100名員工加入Facebook公司虛擬實境（VR）部門，該遊戲開發商開發的VR遊戲Asgard's Wrath曾獲得玩家高度評價，這次收購將使得 Facebook在構建VR遊戲生態上獲得更大的助力。

2020年6月，Facebook收購VR遊戲Lone Echo的開發商Ready At Dawn。Ready At Dawn一直是VR生態和Oculus平台的大力宣導者，在Facebook收購Oculus時，該遊戲開發商就已經準備踏足VR領域。Facebook對於Lone Echo所展現出的虛擬實境敘事冒險情節也表現出極大興趣，認為其將為虛擬實境中冒險類遊戲制定標準。

2021年5月，Facebook收購VR遊戲Onward的開發商Downpour Interactive。該遊戲近年來一直是比較賣座的VR遊戲之一，目前已經在Rift以及Quest平台上線。Facebook的這次收購是其一直以VR遊戲為切入點的布局策略的延續。

2021年6月，Facebook收購VR遊戲Population:one的開發商BigBox。Facebook在一份官方聲明中評價Population:One一直是Oculus平台上表現最好的遊戲之一，並稱Facebook願意幫助BigBox VR發展並加速其對Population:One的願景的實現。

(2)社交平台

Faecbook Workplace：在新冠肺炎疫情大流行的背景下，Facebook嘗試為企業和員工提供更多的居家辦公和視頻互動的解決方案，提供了名為Workplace的企業社交網路，允許使用者直播以及實現多人聊天功能。

3D全景視頻：針對更豐富、更真實的視頻互動需求，Facebook將VR技術視為下一個解決居家辦公的新方案。做為對VR視頻的嘗試，使用者可以從Facebook新聞流中看到3D全景視頻，使用者可以在視頻中移動滑鼠，不斷改變視角。Facebook的3D全景視頻也將在其頭戴VR設備Oculus Rift上呈現。

Messenger：Facebook旗下的Messenger將整合協力廠商工具，使用戶可以通過協力廠商工具在Messenger平台上進行社交分享，包括對圖片進行動畫編輯，實現動態圖像，讓照片與語音結合等功能。早在 2020年下半年，Oculus就開始強制要求用戶使用Facebook帳戶進行登錄，預計在2023年用戶可在戴著Quest頭戴裝置的情況下，使用內置的鍵盤輸入或語音轉文本功能，與Messenger好友進行聊天互動。

Facebook Horizon：2021年8月，Facebook推出遠端辦公應用程式Horizon（VR 社交），利用VR設備可以實現在虛擬實境中進行會議。在此前Facebook 副總裁透露Facebook內部已經使用該程式近一年，並認為推出Horizon將會是Facebook邁向元宇宙的重要一步。

Instagram：Facebook旗下社交媒體平台之一。Instagram在新冠肺炎疫情流行期間利用 VR/AR 技術與博物館合作，在社交媒體應用程式中提供虛擬博物館之旅服務。參與Instagram業務的博物館包括凡爾賽宮、大皇宮和史密森尼學會，後者有十多家博物館與之相關，包括美國國家歷史博物館、史密森尼美國博物館和史密森尼學會大樓。

(3)遊戲平台

Oculus Quest Store：2014年3月，Facebook以20億美元現金及股票收購Oculus公司，這次收購奠定了Facebook之後在VR行業的一系列布局的基石，與之相對應的Oculus Quest Store是Facebook為VR軟體所打造的一個開發者平台，在這上面VR開發者可以發布新的VR軟體產品。Facebook通過這一平台鼓勵更多更廣泛的VR開發者加入VR生態圈從而實現VR行業的發展。

App Lab：由於許多備受玩家喜歡的VR遊戲初期都是由小型團隊開發的，為了刺激更多開發人員的創造力，Quest正式推出App Lab。App Lab可以允許開發人員不再需要應用商城的批准，就可以在一個安全環境中直接和Quest用戶共用其創作。App Lab做為一個以社區為中心的平台，未來會在Quest中發揮更大作用。

Oculus Home：如果說Oculus Quest Store和App Lab建立了VR軟體發展商與用戶之間的關係，那麼Oculus Home肩負著建立VR設備與使用者之間的關係的任務。Oculus Home的開發者利用Facebook的兩個開源軟體工具React和Flux來創建Home的使用者介面，並為Home介面增加了新的特性和功能，使得使用者在接觸VR設備這一新鮮事物時也能很快熟悉。

3. 底層架構

(1)數位貨幣與電子錢包

Diem（原名 Libra）是Facebook開發的數位貨幣，是一種由美元支撐的穩定貨幣。同時，Facebook正在打造NFT產品和功能，數位錢包Novi將可用於存放NFT。

(2)支援技術

2014年6月，Facebook收購西雅圖Xbox360手柄的設計團隊Carbon Design。Carbon Design團隊在設計一流的消費電子產品方面有著豐富經驗。

2014年8月，Facebook收購遊戲開發引擎RakNet。Oculus收購了RakNet並將其技術轉為開源，這將為Oculus及其關鍵合作夥伴提供更多的工具，也為即將到來的虛擬實境平台開發軟體。

2014年12月，Facebook收購3D建模VR公司13th Lab虛擬實境技術公司。13th Lab的3D建模技術和Nimble VR公司的低延遲專人追蹤技術相結合，研發出了一種3D建模技術可用於VR/AR平台。2014年12月，Facebook收購電腦視覺公司Nimble VR。Nimble VR公司擁有優秀的手勢操控技術，該技術可以利用110度廣角的攝像頭追蹤、識別用戶的手勢。

2015年2月，Facebook收購電腦視覺團隊Surreal Vision。Surreal \Vision利用「3D場景重構演算法」重塑基於虛擬實境的世界，使沉浸於VR世界的用戶與周圍的現實環境互動。

2015年7月，Facebook收購以色列深度感測技術與電腦視覺團隊Pebbles Interfaces。Pebbles Interfaces的技術可用於精準探測和追蹤手部運動。在完成收購後，Pebble Interfaces將該公司的技術與Oculus的VR設備進行了整合，可以通過VR頭戴裝置上的攝像頭將手指運動轉換成虛擬運動。

2016年5月，Facebook收購蘇格蘭空間音訊公司Two Big Ears。Two Big Ears是一家位於蘇格蘭的初創型公司，專門為虛擬實境和360度全景視頻等內容打造空間音效。應用Two Big Ears的技術將使得 360度視頻內容配音的音效更加逼真。

2016年9月，Facebook收購原型製作公司Nascent Objects。該公司開發的模組化消費電子平台能夠利用小型電路板、3D列印以及模組化設計迅速製作出產品的原型。這次關於VR硬體設備的收購使得 Facebook可以圍繞Oculus Rift、Open Compute Project，以及網路專案等打造開發者工具。此外，Nascent Objects的技術還可以用於內部開發，例如用於製作原型或產品測試。

2016年10月，Facebook收購愛爾蘭Micro LED公司Infini LED。Infini LED擁有一項能耗減少技術，該技術可以把VR設備的能耗減少20~40倍，在VR頭戴裝置中運用這項技術將使得其能耗大大降低。

2016年11月，Facebook收購面部識別技術初創公司Facio Metrics。該公司主要利用機器學習演算法來即時分析面部行為以及開發VR/AR應用。

2016年11月，Facebook收購瑞士電腦視覺公司Zurich Eye。Zurich Eye的解決方案可以用於內置場景追蹤，這對於當前虛擬實境行業來說是一項非常重要的技術。Zurich Eye的這項技術使得Oculus的追蹤技術更加先進。

2016年11月，Facebook收購丹麥眼動追蹤初創公司The Eye Tride。該公司開發了一套用於電腦的眼動追蹤設備開發套件，可以為智慧手機和潛在的虛擬實境頭戴裝置帶來基於注視追蹤介面的軟體。The Eye Tride還開發了視網膜凹式渲染技術，VR系統可以通過使用者看到的畫面生成完美的圖形，從而節約運算能力。

2017年8月，Facebook收購德國電腦視覺初創公司Fayteq。Fayteq的獨特技術，是在現有的視頻中追蹤、添加或刪除物體。Facebook可能希望借助Fayteq的技術為其直播應用和增加即時物體添加功能。

2019年2月，Facebook收購虛擬購物與人工智慧初創公司Grostyle。該公司精通於人工智慧技術，通過識別照片就可以實現購物。2019年9月，Facebook 收購腦運算（神經介面）初創公司CTRL-lab。該公司專門從事人類使用大腦控制電腦，其生產的腕帶能夠將大腦的電信號傳輸到電腦中。

2020年2月，Facebook收購倫敦電腦視覺初創公司Scape Technologies。Scape Technologies致力於開發基於電腦視覺的「Visual Positioning Service」（視覺定位服務），目標是幫助開發者構建具備超出GPS的定位精度的應用程式。

《元宇宙大投資》。圖／樂金文化提供

2020年6月，Facebook收購瑞典街道地圖資料庫Mapillary。Mapillary致力於建立一個全球性的街道級圖像平台，目前已有的全球性圖像平台精度不夠，該公司的技術可運用在VR設備上使得獲得的圖像更為精確。

2020年9月，Facebook收購新加坡VR/AR變焦技術公司Lemnis。已有的VR頭戴裝置設備都面臨著視覺不適和暈動症等問題，這些問題影響了VR技術的廣泛採用。而Lemnis公司的技術可以有效解決這些困擾現代VR頭戴裝置已久的問題。

(本文摘錄自《元宇宙大投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)