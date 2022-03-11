解析元宇宙6大特徵 20年內翻轉人類生活與工作模式

2021年3月，元宇宙概念股Roblox在紐約交易所上市，當天漲幅高達54%，市值超越400億美元。你或許還在懷疑，Roblox到底是什麼公司？元宇宙概念股竟然擁有如此龐大的估值潛力，到底憑什麼？讓中國元宇宙科技菁英告訴你，元宇宙到底有什麼樣的魅力，讓投資人紛紛瘋狂追捧。

羅布樂思（Roblox）首席執行官大衛．巴斯佐茲基（David Baszucki）曾說：「元宇宙是科幻作家和未來主義者構想了超過三十年的事情。而現在，隨著擁有強大算力設備的逐步普及與網路頻寬的提升，實現元宇宙的時機已經趨於成熟。」

人類對元宇宙的憧憬，Roblox在這一領域具有絕對的先發優勢，顯然讓用戶、資本願意為之下注──2021年3月10日， Roblox上市當天漲幅54%，相比其半年前的最後一次上市前融資，公司的估值增長了七倍，市值超400億美元。

我們之所以能看到Roblox在2016年後的騰飛，那是因為它在此前準備了17年。

2020年，美國超過一半16歲以下的孩童都玩過《Roblox》（編按：這款遊戲，台灣譯作「機器磚塊」）。 Roblox平台上營運著4000多萬款遊戲，超越了蘋果系統商店裡的遊戲數量。最受歡迎的遊戲往往是那些「模擬器」，玩家們可以在不同場景中扮演不同角色。一旦開發者賺到了足夠多的「Robux（Roblox擁有的兩種虛擬貨幣之一，通過儲值和創建遊戲獲得）」那麼他就可以使用一個名叫「開發者交易所」（Developer Exchange，DevEx）的程式將「Robux」轉換為現實貨幣。

尋找下一個Roblox的投資者們，應該需要怎樣備戰呢？

元宇宙的定義：囊括物理世界、數位化everything的虛擬集合

「元宇宙」的概念從何而來？這一概念最早可以追溯到1992年，科幻小說家尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）在其科幻小說《潰雪》中，首提元宇宙（Metaverse）。根據其設想，在一個脫離於物理世界，卻始終在線上的平行數位世界中，人們能夠在其中以數位替身（Avatar）自由生活，進行娛樂、工作、社交、經濟等活動。

2003年，網路已得到大力普及，數位化的發展讓初步嘗試虛擬世界建設成為可能。 從某種意義上說，遊戲是最早具備元宇宙部分特質的產品。2003年7月，美國林登實驗室（Linden Lab）發行了《第二人生》網路遊戲，玩家可以在遊戲中創造出自己的「第二生命」，即虛擬人物。玩家在遊戲中叫作「居民」，居民們通過自由創作，創造了一個與現實世界平行的虛擬世界，並且可以隨心所欲的在虛擬空間中進行生活、社交等。

《第二人生》可算作是元宇宙一個重要發展節點，它不只是一個遊戲，特殊之處還在於：一是極度的自由，遊戲並沒有設置具體的目標，其巨大的場景所包含的內容，全部是由使用者自己生產出來的，一些實體企業也將社會生產的一部分搬到了網路遊戲中，比如IBM（國際商業機器公司）建立了自己的銷售中心，CNN（美國有線電視新聞網）建立了自己的遊戲報紙； 二是將真實社交場景映射到網路，人們在遊戲中進行各種活動，遇到的其他玩家，都可以相互社交，比如建立友誼、組建家庭； 三是實現了虛擬和現實貨幣的自由流通，用戶在虛擬空間創造和經營的遊戲幣（林登幣），可以按照浮動匯率兌換成美元，即轉化為現實的貨幣。

沙盒遊戲《當個創世神》（Minecraft），遊戲中的玩家可以在三維空間中自由的創造自己想像中的世界，然後在這個世界裡交友、購物、旅行和生活。 美聯社

2014年發行的一款3D（三維）第一人稱沙盒遊戲《當個創世神》（Minecraft），遊戲中的玩家可以在三維空間中自由的創造自己想像中的世界，然後在這個世界裡交友、購物、旅行和生活。然而，受科技發展水準的限制，虛擬遊戲《第二人生》《當個創世神》依然缺乏沉浸式體驗，其所描繪的極度自由的遊戲化世界，只能算是對元宇宙的初步探索。

2018年上映的電影《一級玩家》，再度引爆了市場對虛擬世界的期待。電影中的虛擬世界「綠洲」，進一步具象呈現了元宇宙的可能樣貌，用戶可以通過體感服或者VR（虛擬實境）設備在虛擬世界得到模擬的感官體驗，綠洲具有運行完備的經濟系統，跨越實體和數位世界的資料、數位物品、內容及IP（網路互聯協定）都可以在其間通行，用戶、企業都可以創作內容或提供商品與服務，並可以獲得真實的經濟收益。

2020 年的新冠肺炎疫情加速了整個虛擬內容端的發展，越來越多線下場景被數位化，為元宇宙概念做好了鋪墊。因居家隔離需求，人們部分生活場景被迫轉為線上，比如工作、生活、娛樂、學術等諸多線下行為被投射到視訊會議、遊戲等線上數位化場景中。

具體來看，以Zoom（多人手機雲視訊會議軟體）為代表的線上視訊會議工具在疫情期間得到了廣泛應用；美國加州大學柏克萊分校選擇沙盒遊戲《當個創世神》做為畢業典禮的舉辦場所，畢業生們以虛擬形象齊聚校園參加畢業典禮；美國著名流行歌手崔維斯．史考特（Travis Scott）在遊戲《要塞英雄》中舉辦了一場虛擬演唱會，容納了全球千萬觀眾參加。隨著線上線下部分場景的打通，真實世界與虛擬世界的邊界進一步模糊，強化了人們對虛擬世界的感知與想像力。

2021年3月10日，元宇宙概念股Roblox在紐交所上市，做為第一個將元宇宙概念寫進招股說明書的公司，Roblox上市首日市值近400億美元，其獨特的商業模式引爆了科技與資本圈。此後，關於元宇宙的概念迅速瀰漫市場。

現在來看，雖然作家史蒂文森所描繪的虛擬世界遠超當時的科技發展水準，但並非徹底虛構。2021年語境下「元宇宙」的內涵已經超越了1992年《潰雪》中所提及的「元宇宙」。隨著5G通信網路、VR/AR（虛擬實境/擴增實境）、人工智慧等技術的發展，元宇宙正從科幻走進現實。

那我們如何來定義和理解元宇宙？

到了2021年，人們對於「元宇宙」的特性和期許有了更加具象的表達。數位資產研究院學術與技術委員會主席朱嘉明教授，對「元宇宙」給出了這樣的解釋：在2021年語境下，「元宇宙」的內涵吸納了資訊革命、網路革命、人工智慧革命，以及VR、AR、ER（擬真現實）、MR（混合實境）、遊戲引擎等虛擬實境技術革命成果，向人類展現出構建與傳統物理世界平行的全息數位世界的可能性。簡言之，「元宇宙」為人類社會實現最終數位化轉型提供了新的路徑。

元宇宙的六大特徵

元宇宙並非一個嚴謹的學術概念，至今尚無統一的定義。關於元宇宙的特徵，市場普遍引用了 Roblox CEO 所提出的元宇宙必要的八大要素，以及風險投資人馬修．波羅（ Matthew Ball）給出的六大關鍵特徵。

我們根據其共性總結出元宇宙的六大特徵，包括沉浸式、社交性、開放性、永續性、豐富的內容生態、完備的經濟系統。這六大特徵，既是元宇宙與其他現有技術和應用的本質區別，也是人類未來構建元宇宙所要滿足的需求指標。

● 沉浸式：元宇宙可以帶來極致沉浸式體驗，具備對現實世界的替代性。隨著技術進步，這種極致的沉浸感可以通過體感服、VR/AR頭戴裝置，乃至腦機介面達到。

● 社交性：做為現實世界的替代品，元宇宙必須有較強的社交性，因為現實世界中的人類是社交動物。

● 開放性： 元宇宙不屬於任何一個國家或企業所有，是足夠開放的，一方面允許各類玩家加入並自由活動，另一方面須向協力廠商機構開放技術介面，讓其自由的添加內容或服務。

● 永續性： 做為一個正在進行時的平行世界，元宇宙的營運會永久持續下去，任何一個巨頭的破產，都不會影響元宇宙的存續。 《元宇宙大投資》。圖／樂金文化提供

● 豐富的內容生態： 元宇宙的內容或服務生態須足夠豐富，可以滿足眾多人群的生活與娛樂需求，具備廣闊的可探索或可開拓空間，每個人既是內容和服務的需求方，又是創作方。

● 完備的經濟系統： 元宇宙需要有一套支援其運作的經濟系統與文明規則，且這一經濟系統是打通虛擬和現實的，意味著用戶在元宇宙中所擁有的虛擬資產可以轉化為現實的貨幣。

(本文摘錄自《元宇宙大投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)