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大立光3月營收有望回暖 預計3月15日除息

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
受農曆春節工作天數減少影響，大立光2月合併營收26.09億元，創2019年2月以來新低。圖／報系資料照
受農曆春節工作天數減少影響，大立光2月合併營收26.09億元，創2019年2月以來新低。圖／報系資料照

受農曆春節工作天數減少影響，大立光2月合併營收26.09億元，創2019年2月以來新低，隨著3月工作天數回復正常，大立光3月營收有望較2月回暖。

大立光今（5）日2月合併營收26.09億元，月減30%、年減19%；累計1-2月合併營收63.45億元，較去年同期衰退19%。

而從出貨產品比重來看，仍以1000萬畫素產品為出貨大宗，占比約50-60%，其次則為2000萬畫素產品，占比約10-20%，其他產品占比也約10-20%，而800萬畫素的產品占比則約0-10%。

大立光2021年每股獲利為139.28元，董事會決議去年下半年股利每股配息39元，較上半年每股配息31元略為增加，全年總計配發70元現金股利，以去年全年獲利來看，股息配發率為50.3%。大立光預計3月15日除息。

雖然智慧型手機市場飽和，但大立光持續在中部購入廠房及土地；大立光本周公告，以10億元買下台中市南屯區工業區十八路廠房及土地，將用作倉儲用地。

大立光近年積極在台中購買土地、蓋設廠房，台中科技業者透露，過去幾年，大立光建廠計劃幾乎包了台中當地大部分的建築工人，其他業者要蓋廠，還得積極跟大立光搶人。

而大立光自2017年至今為止，已經投資56.46億元，購買超過2.1萬坪建廠土地；大立光先前也在法說會上透露，目前在台中新蓋的三座廠房中，已有新產品在實驗中，預計2023年下半年新廠會量產第一個新產品。

大立光 營收 配息

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大立光2月營收26.09億元 月減三成為三年同期低點

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