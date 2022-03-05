快訊

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

本土+8為3例男性、5例女性 境外72例

薪資和聯發科齊平！晶豪科祭高薪徵才

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
晶豪科台大校園徵才攤位。攝影／李孟珊。
晶豪科台大校園徵才攤位。攝影／李孟珊。

利基型記憶體IC廠商晶豪科（3006）今（5）日參與台大校園徵才活動，在半導體業大搶人才的時刻，總經理張明鑒表示，公司今年也做了結構性調薪約15%，且薪資和一線IC設計大廠如聯發科（2454）齊平，碩士新鮮人年薪約在150-200萬元。

晶豪科2021年受惠5G、物聯網等應用持續增加，以及SDRAM和DDR出貨量穩定，DDR2和DDR3為出貨大宗，去年營業收入238.44億元，營業毛利87.16億元，營業利益58.75億元，稅後純益49.76億元，每股純益17.76元，較前年的3.85元成長4倍，且創下歷史新紀錄

在半導體景氣繁榮，求才若渴之際，晶豪科在吸引人才和留才的部份，除了全面性對員工調薪，幅度約15%，也提升員工的福利，例如員工若有小孩，年紀在1至6歲，每個月提供5000元的育兒津貼。

根據公開資訊財務報告的平均非主管員工薪資資訊顯示，單從2020年來看，晶豪科的「非主管」員工年均薪約210.6萬。

晶豪科 半導體

延伸閱讀

聯發科大規模徵才 祭百萬年薪吸引研發好手

七半導體股目標價 高盛下修

外資降7半導體目標價 台積電下調至855元、破千元

最牛一輪／聯發科犀利 元大19俏

相關新聞

台積電設廠環評卡關 陳其邁向環團釋出橄欖枝

台積電進駐高雄設廠案昨天環評初審卡關，高雄市長陳其邁今早表示，此案會再進行第二次專家會議，再送大會。針對環團要求建構生態...

台達2022校園徵才起跑 祭出1500個職缺

台達電今（5）日對外公布校園徵才規畫，2022年預計全台招募1500名優秀人才，涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像...

竹科汙水管線遷移誤打天然氣管線 中油緊急搶修

新竹科學園區管理局5日進行地下汙水管線遷移工程，疑似因舊有管線圖資不明確，施工人員不慎打到中油天然氣管線導致漏氣情形，中...

聯電啟動2,000菁英徵招令 歡迎跨領域新鮮人加入

晶圓代工廠聯電（2303）今（5）日於台大校園徵才博覽會進行首場大學校園徵才活動，由畢業於台灣大學的簡山傑總經理及陳進雙...

2022校園徵才起跑 台達廣招跨界1500名人才

台達電（2308）董事長海英俊今 (5) 日受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，勉勵學子並分享台達2022年校園徵才的規...

鴻海全台校徵啟動 爭取元宇宙、電動車、機器人等人才

鴻海（2317）科技集團2022年校園徵才正式啟動！首站於台灣大學舉行。今年徵才除了圍繞在集團既有「3＋3」發展策略，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。