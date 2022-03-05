薪資和聯發科齊平！晶豪科祭高薪徵才

利基型記憶體IC廠商晶豪科（3006）今（5）日參與台大校園徵才活動，在半導體業大搶人才的時刻，總經理張明鑒表示，公司今年也做了結構性調薪約15%，且薪資和一線IC設計大廠如聯發科（2454）齊平，碩士新鮮人年薪約在150-200萬元。

晶豪科2021年受惠5G、物聯網等應用持續增加，以及SDRAM和DDR出貨量穩定，DDR2和DDR3為出貨大宗，去年營業收入238.44億元，營業毛利87.16億元，營業利益58.75億元，稅後純益49.76億元，每股純益17.76元，較前年的3.85元成長4倍，且創下歷史新紀錄

在半導體景氣繁榮，求才若渴之際，晶豪科在吸引人才和留才的部份，除了全面性對員工調薪，幅度約15%，也提升員工的福利，例如員工若有小孩，年紀在1至6歲，每個月提供5000元的育兒津貼。

根據公開資訊財務報告的平均非主管員工薪資資訊顯示，單從2020年來看，晶豪科的「非主管」員工年均薪約210.6萬。