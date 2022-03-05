聯發科大規模徵才 祭百萬年薪吸引研發好手

IC設計大廠聯發科（2454）今（5）日參與台大校園徵才活動，今年聯發科持續大規模徵才，預計招募逾2000名研發好手，祭出「3C亮點」吸引人才，碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元。

聯發科隨著公司各項業務持續擴展，將擴大招募各領域人才，包括軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別。

聯發科運用「3C亮點」吸引人才，包括 Challenge、Compensation、Care；聯發科提供極具挑戰性的工作內容(Challenge)，可以實際參與全球最頂尖的核心技術開發，與全球優秀人才合作；再者，優於業界的整體薪酬(Compensation)更是許多新鮮人的首選，碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元；最後，聯發科也相當重視員工福利及工作環境(Care)，提供星級美食、自建幼兒園、高達八百坪專屬健康生活館、按摩舒壓服務、每年高額旅遊及到院健診補助等。

聯發科技將持續布局5G 、AI及元宇宙等關鍵技術領域。聯發科連6季稱霸全球智慧手機晶片，近期發表台灣第一也是唯一的6G白皮書，並成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術展示的公司；藉由跨平台技術優勢，每年驅動全球超過20億台內建聯發科技晶片的終端產品，包括智慧型手機、智慧電視、安卓平板電腦、智慧語音助理裝置、路由器等裝置 Wi-Fi晶片、Arm架構Chromebook等，都位居全球市場龍頭地位。