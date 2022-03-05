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聯電啟動2,000菁英徵招令 歡迎跨領域新鮮人加入

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
聯電總經理簡山傑。攝影／李孟珊。
聯電總經理簡山傑。攝影／李孟珊。

晶圓代工廠聯電（2303）今（5）日於台大校園徵才博覽會進行首場大學校園徵才活動，由畢業於台灣大學的簡山傑總經理及陳進雙副總經理暨人資長親自領軍；聯電今年預計招募2,000位人才，且特別於現場成立海外暨僑外專區，提供中英日文諮詢服務，除了理工、資工科系相關背景的同學外，也歡迎具跨領域專業的新鮮人加入聯電。

總經理簡山傑表示，受惠於全球半導體大趨勢所推動，各類應用晶片的需求持續增長，聯電因應長期營運成長產能持續擴充，對人才的需求也一直在增加。期待更多優秀新血與具有國際視野、世界觀的人才加入，與聯電一同邁向下一個里程碑。

副總經理暨人資長陳進雙指出．聯電重視員工的多樣性、公平性、包容性和歸屬感，是一間能塑造能學習成長、發揮潛能、並共享營運成果的幸福企業。我們今年預計招募2,000位人才，且特別於徵才現場成立海外暨僑外專區，提供中英日文諮詢服務，除了理工、資工科系相關背景的同學外，也特別歡迎具跨領域專業的新鮮人加入聯電。

看待當前半導體人才大缺的狀況，聯電強調，人才是半導體產業及公司最重要與最關切的重點，目前台灣的人才供給，受到各國爭相挖角、競爭以及本身的數量限縮之故，已不足以因應需求，需要外擴到海外徵選優秀人才。

聯電認為，在半導體產業中要脫穎而出，除持續保持競爭力，除了掌握關鍵技術、設備外，更需要掌握關鍵與必要人才，如人才不足，將會衝擊半導體產業鍊上中下游之營運。

聯電進一步說，公司多年來持續在人才吸引與留任方面深耕努力，透過提供具競爭性的獎酬制度、完善的人才發展、關懷與重視員工、人才留任措施之導入，以及長期校際關係、校園人才的開發與經營等，積極吸引與留任重點人才，同時藉由短、中、長期的人力完整規劃，降低人才來源不足的衝擊。

聯電徵才活動現場布置。攝影／李孟珊。
聯電徵才活動現場布置。攝影／李孟珊。

聯電 半導體 徵才活動

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