台積電設廠環評卡關 陳其邁向環團釋出橄欖枝

台積電進駐高雄設廠案昨天環評初審卡關，高雄市長陳其邁今早表示，此案會再進行第二次專家會議，再送大會。針對環團要求建構生態公園化科學園區一事，他也釋出「橄欖枝」，指市府有相關的規畫，未來評估串起半屏山等北高雄綠色廊帶，達到綠色、永續、環保的目標。

陳其邁今早主持岡山運動公園啟用時針對台積電設廠案環評初審卡關一事表示，昨天是在環評程序裡的重要會議，委員審查時有些修正意見，所以會再進行第二次專家小組會議，再送大會。

他提及，目前高雄煉油場汙染場址的整治進度超前，也進行非常順利，陸續進行初步檢驗及整治完的監測。除會加強監控汙染源，也會確保汙染的整治如期如質完成，進入整治的第3區，也就是未來楠梓產業園區這部分，已開始進行環評審查程序。

就環團催生在高煉廠現址改建生態公園，陳其邁說，市府已跟台積電環保相關單位進行多次會議，也跟環團開過會，對於如何建構為生態公園的科學園區也有相關規畫，會評估把半屏山、中都濕地、左營國中及中油高煉場綠地串成北高雄的綠色廊帶，並加強綠帶景觀，連結原來中油宿舍區及後勁地區，達到綠色永續環保的目標。