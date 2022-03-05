大立光2月營收26.09億元 月減三成為三年同期低點
大立光電（3008） 公布2月合併營收26.09億元，月減30%，年減19%，為三年同期低點；大立光表示，3月因工作天數回復正常，拉貨動能將較2月成長。
大立光累計今年前二月合併營收63.45億元，較去年同期衰退19%。大立光4 日股價收2,025元，下滑15元。今年以來三大法人同步站在賣方，累計賣超2,496張，其中，外資累計賣超達2,174張，持股比降至36.18%。
儘管目前仍處於淡季，但大立光擴產腳步未歇，日前更公告斥資10億元購置位於台中南屯區3,049坪土地，主要因應未來擴增產能需求，這是大立光睽違三年之後，再度出手購地。新購置廠房目前暫做倉儲使用。
大立光三座新廠計畫視為下一波營運成長新動能，儘管去年大立光營運迎逆風，去年全年稅後純益186.71億元，年減24%，為八年來低點，每股純益139.28元。不過，大立光新廠計畫仍如期進行，去年全年資本支出近60億元，年增4%。
另一方面，大立光預計3月15日除息，配發去年下半年股利，每股配發39元現金股利，合計將發出52.05億元現金股利，4月15日為股利發放日。
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