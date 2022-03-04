回應環團聲明 台積高雄廠承諾盡力支持當地生態

環保團體對台積電（2330）高雄廠環評發出聲明，台積電4日回應環保團體相關楠梓產業園區環評會後聲明強調，針對新建廠案，在相關議題上也會持續與利害關係人交流溝通，除分享己身專業做法外，更秉持與環境共生共榮的理念期許政府開發單位有完善之配套措施。若政府開發單位在後續生態規劃上有需要台積公司配合的地方也會盡力支持。

楠梓產業園區擬於中油高雄煉油廠舊址（以下簡稱中油高廠舊址）進行開發，於高雄市環保局召開環評專案小組第一次初審會。由於產業園區未來將由台積電進駐設廠，引發社會高度關注。

回應相關議題，台積電指出，公司重視土地整治成效，當土地被交付給台積公司時，會聘任專業檢測機構進行所有污染物檢測，包括土壤與地下水質的監測。若土壤與地下水無法達到整治標準，台積公司不會進行後續建廠程序。

台積電表示，公司向來積極營造科技與生態的平衡，致力於環保永續，並發展領先業界的綠色製造技術以落實源頭減量。台積公司更以嚴謹的態度面對環境問題，不僅符合法規，更於許多面向訂定比法規更嚴謹之積極目標。在各廠區規劃中也將當地生態納入考量。2021年起更積極與廠區所在地政府合作植樹，希望可以為綠色社區盡一份心力。