國衛院啟動三方合作 建構連續性醫療照護服務

國家衛生研究院今（4）日宣布，長照2.0多元服務持續推動，跨域服務整合管理需求日益迫切，國衛院、衛福部豐原醫院、及友達頤康三方合作，將試辦醫療長照歸人照護資料整合，利用資訊交換平台將國衛院與友達頤康協力開發之長照系統，與豐原醫院醫療資訊系統串接，進行歸人資訊整合。

隨著醫療衛生科技的進步與社會變遷，國人平均壽命逐年增長，但生育率與死亡率下降，導致人口結構快速趨向高齡化，預計2025年台灣65歲以上人口將超過總人口數的20％，正式成為超高齡社會。而少子化與通貨膨脹的衝擊，讓個人與家庭的照顧壓力日重，家庭的照顧功能逐漸式微，為滿足未來龐大的長照需求並減輕家庭照顧沈重的負擔。

台灣自2017年起推動「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱長照2.0），將各類型失能者納入長照服務對象，廣泛照顧不同長照需求的民眾。

國衛院與衛福部醫福會自2021年起合作執行衛福部綱要計畫「智慧長照與醫療照護整合研發推廣計畫」，以資通訊技術串連整備整體照顧體系，致力於建構社區長照服務與醫療服務資訊整合，提升全民福祉。

此次，國衛院扮演創新研發及整合推動的角色，攜手部立豐原醫院及友達頤康，集結產官研量能，發展創新歸人醫療長照整合服務模式，期望結合台灣科技與醫療軟實力，減輕醫療及長照人員之負擔並提升整體醫療照護與長照服務品質。同時透過資訊串聯了解個案醫療長照歷程，進行連續性照護分析，提供未來完善長照政策之參考依據。