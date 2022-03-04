宏達電2月合併營收3.2億元 月減11.01%、年增40.36%

宏達電（2498）今（4）日公佈2月合併營收3.2億元，月減11.01%，年增40.36%，累計1至2月份合併營收6.79億元，年減5.78%。

宏達電表示，今年參加西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 2022世界通訊大展，董事長暨創辦人王雪紅第三次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，且首次發表宏達電版元宇宙 VIVERSE。

王雪紅強調，這是讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，也是通往VIVE合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門，一個由人們眾人所創造、所擁有、可自由分享的開放式平台，勾勒未來願景。

她更進一步提到四年前於MWC大會上提到，嶄新的科技正以前所未見的方式誕生，而未來驅動VIVE願景的關鍵將是VR、AR、AI、Blockchain與5G等尖端科技，這也是宏達電要持續創新與專注的技術，這樣才能讓宏達電前進的步伐邁得更遠。未來 VIVE是品牌名稱，代表生活；Verse則代表生活的篇章，VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。

宏達電同步宣布攜手全球電信商及獨立軟體供應商進行策略布局，打造專屬元宇宙服務，包括中國移動、中國電信、歐洲電信業者的母公司Hutch集團、阿聯電信業者Etisalat、總部位於科威特的電信業者Zain、中華電（2412）、台灣大（3045）與遠傳（4904）等也都與宏達電達成元宇宙合作協議。

宏達電說，這次在會場展示最新的便攜式5G行動專網解決方案－Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等，吸引更多人關注。