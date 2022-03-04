快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

宏達電2月合併營收3.2億元 月減11.01%、年增40.36%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（4）日公佈2月合併營收3.2億元，月減11.01%，年增40.36%，累計1至2月份合併營收6.79億元，年減5.78%。

宏達電表示，今年參加西班牙巴塞隆納舉辦的 MWC 2022世界通訊大展，董事長暨創辦人王雪紅第三次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，且首次發表宏達電版元宇宙 VIVERSE。

王雪紅強調，這是讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，也是通往VIVE合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門，一個由人們眾人所創造、所擁有、可自由分享的開放式平台，勾勒未來願景。

她更進一步提到四年前於MWC大會上提到，嶄新的科技正以前所未見的方式誕生，而未來驅動VIVE願景的關鍵將是VR、AR、AI、Blockchain與5G等尖端科技，這也是宏達電要持續創新與專注的技術，這樣才能讓宏達電前進的步伐邁得更遠。未來 VIVE是品牌名稱，代表生活；Verse則代表生活的篇章，VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。

宏達電同步宣布攜手全球電信商及獨立軟體供應商進行策略布局，打造專屬元宇宙服務，包括中國移動、中國電信、歐洲電信業者的母公司Hutch集團、阿聯電信業者Etisalat、總部位於科威特的電信業者Zain、中華電（2412）、台灣大（3045）與遠傳（4904）等也都與宏達電達成元宇宙合作協議。

宏達電說，這次在會場展示最新的便攜式5G行動專網解決方案－Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等，吸引更多人關注。

宏達電 元宇宙

延伸閱讀

王子「來電了」一語雙關？曬與宇宙合照網直問：告白嗎？

群電今年獲利拚新猷 股價勁揚創波段新高

三星準備重新佈局虛擬視覺市場，將推出自有擴增實境頭戴裝置

社交科技新演進 在元宇宙開創第二人生

相關新聞

南亞科 2月營收64.33億元 月減5%

DRAM大廠南亞科(2408)今(4)日公布2022年2月合併營收為64.33億元，月減5.00%，但仍比去年同期增加1...

聯發科今年開出2000人職缺 年薪上看250萬元

IC設計大廠聯發科（2454）今日宣布，基於對前瞻技術與產品布局需求，今年持續大規模徵才，預計招募逾2000 名研發好手...

台積電高雄廠環評初審未過 專案小組：補充修正後再審

高雄市政府今天舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書（初稿）」專案小組第一次初審會，經過3個多小時的審議，里長、民代與...

劉德音、龐培歐視訊通話 感謝支持亞歷桑那投資案

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）來台，台積電（2330）4日表示，不克在龐佩奧來台期間與前國務卿會面，董事長...

鴻海人工智慧所所長栗永徽：Deepfake將影響AI發展

Deepfake，中文譯作「深假」或「深偽」，是一種透過人工智慧（AI）中的deep learning（深度學習）技術所...

創新論壇3月30日登場 用5G催動ESG

ESG（Environment、Social、Governance）結合環境保護、社會責任、公司治理，是近年企業追求永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。