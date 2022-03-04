騰輝去年獲利創新高、EPS 11.72元 配息6.6元

騰輝（6672）今（4）日公告 2021 年度財務績效，營收76.7億元，毛利率30%，稅後純益8.3億元，EPS11.72元，營收年成長58.71%，創下歷史新高紀錄，改寫歷史新猷。

騰輝說明，去年獲利大成長的原因，公司不斷專注於特殊材料的發展尤以散熱基板最有成效，除積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車LED車燈照明滲透率外，消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、軍用航天等特殊材料需求持續增加，並積極在半導體測試開發應用終端，帶動整體業績連續成長。

騰輝也舉行董事會通過2021年度盈餘分配案，將配發現金股利6.6元，較去年增加3.4元，為歷年來配息最高的年度，以今日收盤價計算，殖利率達5.6%。騰輝說明，受惠於產品組合優化，獲利成長，對未來營運持續向上攀升的信心及對投資人的感謝，因此決議發放6.6元現金股利，回饋投資人。

展望未來，散熱材料仍為主要動能，除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位外，5G通信與元宇宙應用時代來臨，將繼續推進高頻、高速材料及精密化的輕薄短小應用需求，並積極介入顯示技術走向Mini LED、Micro LED 背光技術，保持在顯示技術應用領域的優勢。公司始終專注於提供高性能的產品，持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升技術與獲利效益。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起預估因持續受惠車市升溫散熱需求大增及其他工業散熱應用開始具體發酵，多個終端認證陸續將在上半年進入量產，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。此外，積極佈局半導體測試應用的終端開發亦有所成，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，以見逐月成長趨勢，今年會是有明顯訂單貢獻的一年。

目前騰輝-KY擁有汽車及工控等高散熱材料，軍工航天醫療等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板、一系列tec-speed等高頻、高速/低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料，除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，期望多種特殊材料能帶來營運的成長動能，讓2022公司業績表現更上一層樓。