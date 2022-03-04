聯發科今年開出2000人職缺 年薪上看250萬元

IC設計大廠聯發科（2454）今日宣布，基於對前瞻技術與產品布局需求，今年持續大規模徵才，預計招募逾2000 名研發好手，祭出高競爭力薪酬及多項福利，年薪上看250萬元。

此外，為提前鎖定優秀菁英，聯發科技今年暑期實習生招募人數翻倍，每位實習生投入超過 10 萬元培育費用，且提供實習生高達七成預聘正職員工機會，邀請台灣優秀學子加入聯發科技。

聯發科明日起校園徵才起跑，首站從台大起跑，陸續赴陽明交大、成大、中山、清大、中央、中正、北科及台科等，安排公司學長姐分享在聯發科技職涯生活。

聯發科今年鎖定招募的人才，包括軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；歡迎具備相關工作經驗、電資學院、理學院及工學院碩、博士生加入。聯發科開出碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元的薪酬。