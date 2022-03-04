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台積電高雄設廠環評初審 3環團提5點聲明

中央社 / 高雄4日電
高雄市環保局今天舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第一次初審會，民間團體積極提出建言。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局今天舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第一次初審會，民間團體積極提出建言。記者徐如宜／攝影

因應台積電高雄設廠，高雄市政府環保局今舉辦環評專案小組首次初審會。有環團會後發表5點聲明，盼開發單位允諾；環保局回應，相關意見將於4月7日前提送專案小組審查。

半導體大廠台積電將至高雄楠梓產業園區中油煉油廠舊址設廠，高市環保局今天召開環評專案小組第一次初審會議。今天列席的地球公民基金會、環境權保障基金會、高雄市綠色協會會後發表5點聯合聲明，盼開發單位能釐清跟承諾。

對此，環保局透過新聞稿說明，會議決議會依委員、專家學者及相關機關團體意見補充，修正後將於4月7日前提送專案小組審查。

環保局長張瑞琿表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體意見，並給予適度參與表達及旁聽機會。初審會議獲結論後，將提送市府環評審查委員會討論。感謝參與民眾，也歡迎各界共同監督此開發案，將環境衝擊降至最低。

依地球公民基金會新聞稿指出，5點聯合聲明，包括「釐清產業園區轉為科學園區的環評與監督程序，落實科學園區政策環評承諾」、「台積電應自帶綠電，市府及台積電應負起節電責」、「承諾園區2050淨零排放目標，貢獻在地深度減碳」、「揭露空污、廢棄物及污染整治等資訊，確保地下石化管線安全」、「納入生態公園規劃，與社區共存共好」。

地球公民基金會指出，高雄曾發生石化氣爆，因此開發單位和市府應確認相關管線的管理與安全，也希望中油高廠舊址保留一定面積，將生態公園納入設計規劃中，縫合因五輕斷裂的北高雄和半屏山關係，彌補高雄半世紀來為石化業污染付出的代價，給在地居民及未來產業移入人口更好的生活環境。

環評 台積電 中油

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