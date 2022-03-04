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世界先進要招上千人 年薪16個月起跳

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

世界先進積體電路股份有限公司（5347）今（4）日宣布，由於公司大幅成長，產能不斷擴充，今年在台灣與新加坡兩地共計將開出逾1,000個優質職缺，積極延攬研發、製造、資訊、AI/大數據、智能製造與管理、財會、人資、ESG等各領域人才，投入半導體製造行列。

世界先進表示，2022年年度大規模校園巡迴徵才活動將自3月5日起從台灣大學展開，接著在清華大學、陽明交通大學、中央大學、成功大學、中山大學、國立政治大學等陸續登場。

世界先進公司營運長尉濟時說，人才是公司最重視的資產之一。世界先進公司在過去3年內為擴充產能，已密集地進行兩次海外與國內併購；2021年營收大幅成長，獲利、平均毛利率與出貨量皆創歷史新高。在此擴張時刻，需要更多優質的人才與公司一同快速成長。

尉濟時還說，半導體是個內蘊很深且能創造各式可能的產業，半導體製造則是供應鏈中需求最大、發展最穩定的一環，而世界先進公司在其中的特殊應用製程研發與製造又有深入和獨到的成就；歡迎各領域的人才加入，也致力於提供具競爭力的總體薪酬，打造一個包容、健康、工作與生活平衡的環境，成就每一位同仁在世界先進公司的職涯發展。

世界先進強調，從2021年1月1日起已全面結構性調薪10%，並維持每年年度調薪，且在12個月本薪與約4個月的年終加節金外，提撥不低於當年度獲利之10% 作為員工分紅，外加依獲利狀況而不定期加碼的特別獎金。

世界先進 半導體

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