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台達厚生地球影展起跑 解讀氣候報告跟上地球脈動

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

在由民間倡議的珊瑚保護日（3月5日）前夕，台達電（2308）文教基金會於國立海洋科技博物館發表2022最新環境倡議活動­­–「地球．脈動中」台達厚生地球影展，3月起在全台北中南東各地博物館、美術館及高中校園巡迴演出，影展首場活動舉辦在擁有全台最大1300吋銀幕的海科館8K投影劇場，運用台達領先全球的8K超高畫質雷射投影機，結合台達兩部自製的環境紀錄片《珊瑚礁魚》、《與大翅鯨同游》，期許帶給觀眾身歷其境的影像震撼。

台達基金會也在發表會中分享聯合國IPCC第二工作小組甫發表的氣候變遷第六次評估報告第二冊《衝擊、調適與脆弱度》（AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability）精華重點，包括目前全球已升溫1.1℃，若升溫1.5℃後將有14%的物種面臨高滅絕風險，呼籲民眾正視地球暖化對於生物多樣性與人類生存所帶來的衝擊。

台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）所發表的科學報告，一旦全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年，70–90％的熱帶珊瑚生存將受到極大的威脅。

台達基金會自2021年開始投入珊瑚復育行動及海洋環境教育，在東北角認養廢棄九孔池打造珊瑚復育基地，與地方保育團體及海科館等專業學術單位合作，預計三年內復育上千株珊瑚苗，今年夏天預計把部份長得比較快的珊瑚苗，移植到潮境海洋保護區；目前進一步評估如何以台達的LED養殖設備協助海科館潮境中心，為台灣的珊瑚保種、發展耐熱珊瑚苗培育環境。

而首次於劇院公開放映、由台達基金會自製的8K超高畫質環境紀錄片《珊瑚礁魚》，則是特邀NHK前資深攝影師中川西宏之，遠赴帛琉拍攝珊瑚礁生態，以提醒世人重視地球暖化與珊瑚生態系的重要性。這支紀錄片也即將登上NHK BS 8K頻道，且剛入選進第十一屆美國紀錄片和動畫電影節（AmDOCs）影展。

日前發表的聯合國最新氣候報告《衝擊、調適與脆弱度》，也指出於本世紀中及世紀末即將因暖化所受到的衝擊，目前全球已升溫1.1℃，若升溫1.5℃，將有14％的物種面臨高滅絕風險；若升溫3℃，物種滅絕風險則將再增加10倍。

珊瑚 台達電 紀錄片

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