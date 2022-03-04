宏碁校園徵才起跑 首站台大企業博覽會廣徵跨領域人才

受疫情影響，睽違2年校園徵才活動重新起跑，宏碁（2353）一直以來徵才面向多元，每年約祭出數百名職缺廣邀各方英雄，近年宏碁旗下已有多家子公司獨立上市上櫃或興櫃，事業版圖逐漸擴大；今年宏碁更以集團招募為出發，並參與明（5）日由台大所舉辦的企業徵才博覽會，廣納不同領域專才，將招募跨領域專長、適應力強、充滿熱情的年輕人才加入宏碁，以激盪集團多元事業發展的願景。

宏碁全球人資長林弘道表示：「一直以來，宏碁深信透過創新的研發才能開創事業的新高峰，多元事業引擎亦持續發酵，近年更著重生活風格品牌及智慧城市的發展，包含飲料事業、電競平台、遊戲代理或是智慧醫療、智慧零售、智慧交通等皆多有著墨。宏碁需要擁有更多不同想法的年輕人加入，一起衝撞更多火花、再創事業高峰。」

宏碁今年以集團招募為徵才重點，除了以往多元規劃的實習生計劃以外，更擴大招募人才領域，涵蓋集團所跨足的產業，如前後端開發工程師、數據分析師、資安雲端工程師、跨國工作人員、AI影像辨識工程師、醫療/生物領域研究員及綠色電腦設計等，也有與商業夥伴密切合作的產品研發。除此之外，宏碁擁有完善的福利制度，更因應疫情彈性調整的福利，包含疫苗接種可請有薪病假、等等。再者，今年更新增員工持股信託制度，宏碁員工皆能加入員工持股會，每月員工及公司將各自提撥定期定額資金認購宏碁股票幫助員工穩定儲蓄，長期累積財富，從工作的第一天就開始存下退休金。

宏碁集團企業徵才校園活動，2022年首站參與台大企業博覽會，接下來更將前進其他大專院校進行人才招募，今年除了以集團作為招募亮點外，更主打宏碁所響應的企業社會責任使命，以綠色環保為出發，攤位以綠色環保意象呈現，更突破以往，首次讓學生們以「完全無紙化」方式投遞履歷，減少不必要的碳排放與資源，為環境保育和永續經營盡一份心力。