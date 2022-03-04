群聯解任董事案 投保中心居然敗在這

投資人保護中心向新竹地方法院訴請解任群聯（8299）前董事長潘健成一案，新竹地院判決書指出，投保中心敗訴關鍵在於太晚提告；法院認為，投保中心訴請法院裁判解任的權利，由於未在法條規定的2年內提告，失去提告的權利而敗訴。

群聯在法院判決當日，即以新聞稿方式宣布本案勝訴，也呼籲投保中心尊重法院裁判。究竟怎麼回事？

新竹地院日前公布判決全文，本案兩造當事人為投保中心與群聯，法院判決書指出，雙方對於新竹地院108年度金訴字第144號刑事案件於110年10月29日判處被告潘健成犯證券交易法第171條第1項第1款申報與公告不實罪，處有期徒刑2年，並無爭執。

本案雙方辯論焦點在於，投保中心是否在新修正投保法第10條之1第2項規定2年除斥期間（原告需在時間內提告）內，以及可否根據新修正的投保法來訴請解任潘健成，主因在於，新法修正前只能解任現任董事，新法修正後不以此為限，然若適用新法，不以現任董事為限，則須於2年內提告。

判決書指出，投保中心提告時為108年10月25日，然而投保法第10條之1第2項增訂為109年8月1日，潘健成於110年11月18日辭任群聯董事及董事長，改任執行長；由於本案跨越新舊法，應一體適用新法，因此雖然可以提告，但仍受限於新法規定的除斥期間。

法院表示，新竹地檢署於105年8月5日搜索群聯，並且6日召開記者會提及相關事件，同時群聯也已於公開資訊觀測站說明，相關事件也有媒體報導；106年9月1日新竹地檢署也發布新聞稿說明緩起訴處分。

法院認為，顯然105年8月6日至106年9月1日期間，投保中心已經知道群聯此次事件，然卻遲於108年10月25日才提告，已經逾越投保法所規定的2年提告期間，投保中心對於群聯訴請法院裁判解任權已因除斥期間屆滿而消滅。

法院最後認定，投保中心提告無理由，予以駁回。