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精誠擴大徵才計畫 將延攬逾千人5A雲服務資安人才

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

資訊服務業龍頭精誠資訊（6214）今年啟動大規模徵才計畫，擴大召募「5A」、「雲服務」、「資安」等技術領域的優秀人才，預計延攬超過1000名社會新鮮人及優秀菁英加入精誠，包含Java程式設計師、.NET程式設計師、雲端研發工程師、資安工程師、iOS／Android APP開發工程師、微服務工程師，涵蓋智慧綠能、智慧資安、智慧電商、智慧製造、智慧金融、智慧城市、智慧醫療等多元產業應用。

精誠資訊每年提供 100 名實習名額，讓同學透過參與專案開發加強實作經驗，進一步參與各行業的應用情境。此外，今年將開辦第三屆「精誠雲學院」，以概論課程、原廠認證課程、實習三階段人才養成計畫，引導同學順利進入雲服務技術領域。實習期間，公司均安排資深同仁擔任Mentor指導實習生，針對實習期間表現優異的同學，將在畢業前即發給預聘書，同學們可透過實習培養自身職場競爭力，為自己加分。

精誠以軟體連結數據，以數據整合為核心，持續透過5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務核心技術，並積極加大雲服務與資安領域生態圈的整合佈局，為企業客戶打造創新價值的數據服務與商業模式。2021年營收為295億元，員工約4,200人，其中40%為技術與軟體人員。

精誠資訊今年首場大型召募活動將在本周六（3月5日）登場，將一連舉辦5場校園徵才博覽會，包含台大、陽明交大、成大、台科大、台師大，精誠資訊歡迎社會新鮮人加入。

精誠 工程師 徵才

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