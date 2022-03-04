華碩商用筆電穩坐18年龍頭 商用桌機雙雙奪冠
據市調機構IDC最新統計，華碩（2357）商用筆電2021年度市佔近三成，自2004年起連獲18年冠軍；華碩商用桌機則以超過40%市佔傲視業界，自2005年第四季起，累計47季單季第一，為企業首選。
華碩聯合科技業務處資深業務副總經理楊長明表示，華碩商用筆電與桌機品質優良、備受肯定，不僅穩坐台灣銷售第一，亦拿下中小企業、政府教育單位、大型企業採購三冠王！未來，華碩商用產品線將聚焦於軟硬體整合，包括全方位服務、雲端儲存與智慧製造解決方案，致力持續創新、超前部署。
華碩今年元月營收431.55億元，月減16.2%、但年增17.5%，為歷史同期新高紀錄；1月品牌營收為399億元，順利達成積極成長的目標。
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