華碩商用筆電穩踞18年王座 商用桌機雙雙奪冠
據市調機構IDC最新統計，華碩（2357）商用筆電2021年度市佔近三成，自2004年起連獲18年冠軍；華碩商用桌機則以超過40%市佔傲視業界，自2005年第四季起，累計47季單季第一。
華碩聯合科技業務處資深業務副總經理楊長明表示，華碩商用筆電與桌機品質優良、備受肯定，不僅穩坐台灣銷售第一，亦拿下中小企業、政府教育單位、大型企業採購三冠王！未來，華碩商用產品線將聚焦於軟硬體整合，包括全方位服務、雲端儲存與智慧製造解決方案，致力持續創新、超前部署。
為慶祝華碩商用電腦2021年續寫冠軍紀錄，推出「市佔第一．全民換機」活動，４月底前購買ASUS Expert商用電腦指定筆電/桌機機種，登錄最高享NT$3,000電子禮券回饋。
大家夯什麼
▪ 來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看
▪ 有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言