華碩商用筆電穩踞18年王座 商用桌機雙雙奪冠

針對在2月15日開放預購的Galaxy S22系列，三星今（3月2日）開放已在三星智慧館或三星商城完成預購的消費者優先領機，並且可在指定時間內取貨額外獲得原廠配件購物金，或是LINE POINTS點數，同時更針對預購Galaxy S22 Ultra的消費者額外加贈新台幣3000元的郵政禮券，而預購Galaxy S22或S22+的消費者則可額外獲得新台幣1000元的郵政禮券。

2022-03-02 12:40