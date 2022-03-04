快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

華碩商用筆電穩踞18年王座 商用桌機雙雙奪冠

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

據市調機構IDC最新統計，華碩（2357）商用筆電2021年度市佔近三成，自2004年起連獲18年冠軍；華碩商用桌機則以超過40%市佔傲視業界，自2005年第四季起，累計47季單季第一。

華碩聯合科技業務處資深業務副總經理楊長明表示，華碩商用筆電與桌機品質優良、備受肯定，不僅穩坐台灣銷售第一，亦拿下中小企業、政府教育單位、大型企業採購三冠王！未來，華碩商用產品線將聚焦於軟硬體整合，包括全方位服務、雲端儲存與智慧製造解決方案，致力持續創新、超前部署。

為慶祝華碩商用電腦2021年續寫冠軍紀錄，推出「市佔第一．全民換機」活動，４月底前購買ASUS Expert商用電腦指定筆電/桌機機種，登錄最高享NT$3,000電子禮券回饋。

華碩 筆電

延伸閱讀

行動醫療新里程 南迴基金會攜手華碩造福偏鄉

獨／才開13個月！「猿田彥咖啡」誠品信義店今日熄燈

宏碁、華碩筆電出貨俄羅斯估占5% 密切關注情勢

駭客入侵華碩子公司 要脅支付比特幣

相關新聞

三星旗艦手機Galaxy S22系列開放預購者提前領機 這款占最大數

針對在2月15日開放預購的Galaxy S22系列，三星今（3月2日）開放已在三星智慧館或三星商城完成預購的消費者優先領機，並且可在指定時間內取貨額外獲得原廠配件購物金，或是LINE POINTS點數，同時更針對預購Galaxy S22 Ultra的消費者額外加贈新台幣3000元的郵政禮券，而預購Galaxy S22或S22+的消費者則可額外獲得新台幣1000元的郵政禮券。

S Pen不再是Note系列獨占？三星負責人回應了

雖然三星並未具體對外公告，但是從去年推出的Galaxy S21 Ultra，以及今年推出的Galaxy S22 Ultra，均顯示未來將不再著重發展Note系列產品。而在此次MWC 2022展出期間，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文 (TM Roh)在接受訪談時，更證實未來將以Galaxy S22 Ultra取代Note系列產品原本定位。

三星準備重新佈局虛擬視覺市場，將推出自有擴增實境頭戴裝置

過去曾佈局虛擬實境應用市場的三星，接下來可能藉由推出擴增實境頭戴裝置銜接目前熱門的元宇宙發展趨勢。

50fps連續自動對焦、更輕便可靠拍攝體驗，新款M43旗艦相機OM-1在台上市

OM System日前揭曉的新款M43旗艦相機OM-1，今日 (3/3)由台灣總代理元祐實業在台展示。

Nokia G21登台，標榜長達三天的電池續航與人工智慧夜拍效果

HMD Global今日 (3/3)宣布在台灣市場推出待機續航時間可達3天的Nokia G21，並且強調搭載人工智慧三鏡頭主相機的夜拍效果，以及保證三年系統安全更新。

別再想 Instagram App 會有 iPad 版了！高層回應 iPad 用戶不夠多，所以不是優先開發選項

Instagram App 已經成為許多人分享生活的方式之一，但是 Instagram 卻只支援在手機上瀏覽，讓 iPad 用戶敲碗希望公司能開發專用版本。 不過，這希望可能要破滅了，日前 Instagram 執行長 Adam Mosseri 在 Twitter 表示由於 iPad 用戶不多，因此不會成為公司的優先選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。