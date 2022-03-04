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俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

營收有底氣 科技多重長線可期

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

股財報季接近尾聲，據已公布資料，標普500指數中高達95%的科技公司營收擊敗預期，比率居所有產業之冠。中信投信表示，近期市場氛圍受俄烏戰爭壓迫，不確定性上升，股市陷入震盪格局，建議定期定額投入科技多重資產，捕捉未來長線科技股反彈機會，兼以科技債券獲取收益，削減下檔風險。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據彭博統計今年以來至2月23日，標普500指數下跌約12%、MSCI世界指數下跌10%，美國投資級債跌幅4%，美國科技非投資級債挾其穩定現金流，抗跌力與投資級債相近，同期間下修幅度亦為4%，有效緩衝下檔風險。

楊士醇表示，由於市場波動劇烈，基金布局策略除鎖定營收獲利穩健的科技股，輔以債券抑制跌幅外，亦保有部分反向ETF避險部位因應。未來持續看好5G、半導體、數據中心等。以半導體為例，根據美國商務部調查半導體供應鏈結果，2021年晶片需求比2019年高出17%，產能不足導致晶片荒將在今年延續，需求持續遠超過供給；研調機構IC insights報告亦指出，全球半導體產業繼2020/2021年分別成長13%、26%後，今年有望再年增11%，罕見連三年雙位成長，產業基本面穩健。

楊士醇指出，俄烏戰爭雖添增市場不確定性，但俄羅斯經濟無法應付長期戰事消耗，預料此事件將停留在地域性戰爭，對於長期全球未來科技趨勢進展影響有限，市場將回歸基本面，建議投資人定期定額投入科技多重資產基金，抵禦通膨壓力。

中國信託科技趨勢多重資產基金聚焦雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，搭配自駕車、元宇宙等前瞻科技產業，並以非投資級債為目前配置主力，為投資人打造兼具成長與收益的投資組合。

半導體

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