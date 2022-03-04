影／富采投控成軍一周年 繳出亮眼獲利成績

富采投控（3714）今(3)日舉辦實體法說，成軍首年繳出亮眼獲利成績。富采2021年獲利21.8億，EPS為3.21元，年增率57.3%。不過2021年第四季營收與獲利雙雙下滑，富采投控財務長張博儀說明，與進入傳統淡季有關。另外，2022年第一季也因為進入淡季，預估營收及獲利將呈現個位數下滑。

富采投控董事長李秉傑表示，富采在過去一年整合相當順利，目標希望能成為化合物半導體最佳的投資平台。張博儀說明，2021年第四季的營業淨利率較第三季下滑2.6個百分點，主要是因為淡季造成營收下滑，加上產能利用率也較低。

法人關心，富采2021年第四季營收季減4.6%，獲利季減卻高達65%，EPS僅0.65元。張博儀解釋，第四季的所得稅費用較高，同時也反映富采投控在成立第一年後，開始有稅務上的抵扣。

晶元光電（2448）與隆達電子（3698）在去年合組富采投控，首年即繳出亮眼的獲利財報。尤其受惠mini LED量產出貨，全年營收364.3億，年增率達53.7%。晶元光電董事長范進雍指出，去年在TV跟顯示器因為受到新冠疫情與長短料的影響，表現不如預期。不過展望2022年，mini LED在TV跟顯示器上，應該會大幅成長。

隆達電子董事長蘇峯正表示，隆達未來將朝四大方向發展。包括背光、感測及UV、車用照明以及RGB領域。

面對中國大陸競爭對手三安光電來勢洶洶，晶成半導體董事長施韋表示，由於化合物半導體的材料特殊性，要進入8吋會面臨到痛苦的開發期。不過他也指出，晶成半導體在8吋早已布局也有相關規劃，會先在6吋站穩腳步後再往8吋前進。