李開復：AI治理是各國必須共同解決的事

創新工場董事長兼執行長、鴻海研究院諮詢委員李開復表示，AI是在算法、算力和數據三者並進的過程中，帶來新機會。雖然，大數據是推動進步的能源，但如何治理數據將是個挑戰。

他指出，大數據的環境下帶來包括資料隱私保護、AI安全隱患、AI倫理和數據偏見等問題。例如透過製造圖片的雜訊，導致AI模型識別出現問題；或是在訓練AI模型時，因為男女資料比例的失衡，造成單一性別的偏見，這些都是我們必須面對的挑戰。

鴻海研究院攜手人工智慧科技基金會於今（3）日舉辦「NExT Forum：AI Security」線上論壇，廣邀國內外專家學者，從應用層面分享人工智慧本身所面臨的資安議題，並借鏡德國 AI 標準化藍圖，討論如何發展值得信任的 AI，讓台灣企業能及早布局。

例如AI造成隱私的損害，李開復認為，某部分是誤解了AI，「隱私問題不是AI造成的，而是個人數據是存在什麼地方，」他說，如果給一間公司太多數據，這家公司在個人數據握有太多權力且會犯錯誤？而隱私也不是都不能拿出來，因為隱私就是一個交易，有些人會願意提供數據以換取更為便利的生活，但有些人可能不願意拿隱私交換。因此，未來將會需要個人隱私的選項，提供不同程度的隱私交換或保護。

面對個人數據被竊取或濫用的威脅，李開復認為，除了設立法令、法規，包括AI安全、倫理與數據偏見的問題，都有可能利用技術方案解決。例如透過聯邦學習或是同態加密等技術，在保有數據隱私的狀況下，提供模型訓練資料。此外，也可以利用新的演算法或技術，確保倫理與偏見的問題。

李開復表示，AI治理是全球必須共同解決的事情，每個國家都應該提出適合自己的方案，目前他看到在這些共識間存在許多相似性，他相信許多國家能在求同存異下，尋找跨領域的合作機會。「技術的力量是非常龐大的，每一次重要技術的革命，都能夠推動人類進步，」李開復指出，而每一個技術革命剛開始都會出現一些新問題，例如電剛出現時，可能會電死人；網際網路剛開始使用時，病毒的問題非常嚴重，但這些都靠著技術的不斷進步而解決。

「技術向善、造福人類是我們技術人共同的目標，」李開復強調，這次論壇最重要的核心就是，技術最終將為人類帶來巨大優勢，如果它在剛出現時發現問題，將需要技術人加上法律法規來克服問題，達到最終目標。