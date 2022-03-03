富采董座：未來目標成為化合物半導體最佳投資平台

富采投控（3714）今（3）日舉行法說會，董事長李秉傑表示，公司持續針對旗下公司及其子公司進行整合，未來公司目標是成為化合物半導體最佳投資平台，同時，在旗下晶電、隆達及晶成半導體未來持續整合之後，將投入更多研發資源，鎖定Mini LED、Micor LED、自駕車及感測四大領域為公司未來主要營運成長動能。

富采投控去年成立第一年就繳出相當亮眼的營運表現，去年全年每股稅後純益達3.21元，集團整合資源的成效顯著，法人圈參與法說會相當積極，今日法說會現場也被法人擠爆，除了富采投控董事長李秉傑之外，包括晶元光電（2448）董事長范進雍、隆達電子（3698）董事長蘇峰正、晶成半導體董事長施韋及富采財務長張博儀都出席。

對於今年第1季展望，張博儀表示，目前仍處傳統淡季、加上2月工作天數減少，因此，多數消費性產品回到傳統淡季，但Mini LED及紅光產品需求還是相對強勁，整體而言，預估首季營收預估將較上季呈現減個位數下滑、但會較去年同期呈現大幅成長，第1季的稅前盈餘表現大致和去年第4季相當。

董事長李秉傑表示，今年來富采持續整合旗下公司，公司未來的發展目標，將是成為化合物半導體最佳投資平台為目標。目前晶成半導體是晶電的子公司，但今年將調整成為富采的子公司，未來富采旗下子公司將形成晶電、隆達、晶成三足鼎立。

李秉傑也說，未來幾年公司將持進行更好的整合及調整，對於未來更高階的新興技術，也會持續投入更多研發，主要鎖定包括Mini LED、Micor LED、自駕車及感測四大領域，也希望藉此能夠掌握更多市場成長的機會。