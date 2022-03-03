MODEL T電巴交車 寫下鴻海電動車發展重要里程碑

2020年10月，鴻海科技集團首度宣布攜手老字號汽車大廠裕隆走進電動車領域，當時，沒人相信鴻海會在2年內做出電動車、甚至交車；然而，經過1年半的時間，鴻海不僅把電動車做出來了，更在今（3）日交車電動巴士給高雄客運，寫下鴻海集團電動車發展的重要里程碑。

鴻海旗下鴻華先進自主開發的電動巴士MODEL T，3日正式交付三地集團旗下高雄客運，初期目標數量30輛，後續配合政府2030年市區公車電動化，按營運需求進行交付。

本次交車儀式在高雄市陳其邁見證下，由鴻海科技集團暨鴻華先進科技劉揚偉董事長交付MODEL T方向盤予以三地集團執行長鍾育霖，完成本次交車儀式，也象徵鴻華先進首款電動車正式上路。MODEL T未來也將加入高雄24區公車路線，攜手在地打造綠色智能交通生態系。

鴻海集團今年交給高雄客運的電動巴士車輛數約在30台左右，這對鴻海整體營收挹注有限，但劉揚偉相當重視MODEL T交車儀式，他表示，「這是我們交的第一台車，它代表的重大意義就是讓電動巴士在台灣的土地上正式運行。」

「MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商所提供。」劉揚偉指出，高雄是MODEL T的第一站，未來，鴻海集團全球電動車產業布局，也將陸續開展，雖然目前電動巴士的自製率約為65%，但他預估，到了2024年時，自製率應會達到90%，並帶動台灣電動巴士產業動起來。

「Model T是我們加快推動零排放公共交通的開始。」鍾育霖表示，三地集團將傾全力串連旗下各事業體，透過積極發展中的綠能光電、能源儲備、電車充電及綠電憑證等具體行動，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。

據了解，現行市場上的電動巴士每台售價均在1000萬元以上，但是，MODEL T的售價卻壓在1000萬以內，受到台灣各式客運業者關注；而除了三地集團之外，鴻海旗下鴻華先進也已經跟其他客運業者接觸，今年有望對外交付100-150台的市區巴士。而配合2030年市區公車電動化政策，鴻華先進也期許，未來能在台灣市場拿下50%以上的電動巴士市占率。