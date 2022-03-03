DMA與AMT協會 發布2022數位經濟發展轉型趨勢

疫情帶來消費行為改變，針對台灣產業轉型需求，國內兩大推動企業數位經濟發展的相關協會，DMA台灣數媒體應用暨行銷協會與AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會首度攜手合作，提出五大關鍵行動建言，以期推動台灣數位轉型生態系行動的實踐與落地。

DMA與AMT合作，日前邀請包括品牌企業、顧問服務與行銷科技業者代表，舉辦「2022台灣數位轉型MarTech趨勢討論會」，分別從企業客戶端、顧問服務端、以及技術服務商的角度，針對2022台灣MarTech的發展，進行相關討論。

本次兩會邀請全家便利商店社群電商部部長林志清、近期受到年輕族群歡迎的手工喜餅卡柏蒂品牌總監曾建豪、智策慧品牌顧問執行長暨首席顧問陳茂鴻、電通智能中心行銷科技解決方案產品負責人陳宗斯、Cacafly 執行長黃逸甫麟與數據策略長謝佩芳共六位專家。

六位專家代表指出，「數位」是達到商業目的工具手段，但轉型要成功，更重要的是推動組織、文化、人才、流程、技術架構的改變， 這部分台灣產業還有許多改善的空間。

針對2022年的發展，專家們提供五大關鍵行動趨勢，值得企業關注與推動。

（一）盤點內部數據與策略對焦，建立績效指標：

企業缺的不是數據，而是企業各部門的數據不流通，且缺乏一致的依據。不但讓績效難以衡量，更造成團隊間的互相猜忌，阻礙轉型的速度。

專家建議，將原有的眾多單位以跨組織的方式成立團隊，採小規模專案方式，設定共同的目標，並藉由視覺化與自動化儀表模式，取得數據技術落實的可能性與實作成果，再逐步擴大施作範圍，達到轉型目標。

（二）第一方數據清理與整合規格化，推動跨域生態系：

數據是轉型的核心要素，但關鍵不僅僅是有數據，而是需要「有品質」的數據。現今數據來源廣泛，企業除了將第一方、第二方，甚至第三方的資料都匯集到單一資料庫內，更需要思進行資料清洗，讓資料具備完整性、無重複、準確性、與一致性，以產生正確、可信的資料，進而才有機會與外部數進行交換，找到真正且有效用的創新線索。

（三）品牌通路重整，開拓客戶新接觸點：

隨著智慧型手機普及、支付與物流基礎建設成熟，加上疫情的推波助瀾，消費者越來越傾向於混用實體與數位的媒介管道，因此企業必須更主動向消費者產生連結。

除了虛實整合的策略外，更進一步創造例如自有App、網站等可直接面對消費者的互動環境，培養忠實用戶，落實以數據為中心進行敏捷的決策。

（四）數據人才多元化，紮根年輕人、鼓勵中高齡樂活族投入：

工程師、產品經理、數據分析師需求量大增，但卻因高專業知識的門檻，出現求才困難；此外，許多新技術不斷出現，人才職能常常跟不上，影響企業轉型腳步。

專家建議，除了從大專院校開始耕耘基礎數位轉型人才，政府與企業端也應該採取「高年級實習生」概念，鼓勵中高齡樂活族發揮人際能力與專業知識整合的能力，再學習數位技能，不僅可以有效補足轉型人力缺口，強化企業競爭力，也經由提高勞動參與率，減少社會問題。

（五）善用外包與串連策略，協助核心業務極大化：

過去企業基於從交易與溝通成本的角度，往往傾向採取內部自主開發，然而，台灣面臨工程與數據人才不足的局面，且數位轉型的相關數位技術支援、雲端管理和溝通工具、軟硬體及資安環境整備、開發新平台等項目，開發成本不低，加上數位科技變動快，因此，企業需聚焦本身的產品與服務品質，將數位工作透過顧問、外包團隊執行，以加速公司升級。

DMA與AMT兩會相信，唯有打破業主與供應商的甲乙方區隔，重新以創新夥伴的角度進行彼串連整合，才能驅動新的企業價值與差異化機會，未來兩會也將以此為目標，促進更多的對話與合作，共同引領產業前行。