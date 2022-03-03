快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

浩鑫：持續聚焦科技醫療、永續經營 維持獲利穩健

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
浩鑫攜暄達醫學線上春酒。圖為董事長余麗娜（右）與總經理鄭瑋勳。浩鑫/提供
浩鑫攜暄達醫學線上春酒。圖為董事長余麗娜（右）與總經理鄭瑋勳。浩鑫/提供

浩鑫（2405）今（3）日與子公司暄達醫學舉辦2022年度線上春酒，總經理鄭瑋勳表示，近兩年，在新冠肺炎肆虐全球的困難下，公司透過轉型科技醫療與產品組合優化，在所有同仁的齊心努力下，讓浩鑫繳出連續獲利表現的成績單，公司因應疫情不確定性，停辦了2020、2021年度尾牙，今日首次以線上春酒形式，感謝員工為公司的付出，希望員工都有機會把大獎帶回家!展望今年，隨著全球經濟逐步復甦，商規與工業電腦市場回穩市場需求穩健，加上子公司暄達醫學持續擴大產品線，今年營運維持樂觀以待。

浩鑫2019年轉盈，2020年面臨全球新冠肺炎疫情影響，營收較2019年減少，惟受惠中止低毛利的NB代工業務，與鎖定利基市場的商規應用電腦產品，加上轉型科技醫療，併購暄達醫學效益，推升2020年獲利穩健成長，正向的營運策略，繳出2021年合併營收18.42億元，擺脫2020年谷底回升，全年獲利向上可期。

浩鑫今日線上春酒準備多項大獎，除了現金紅包獎以外，更準備了時下潮流的人氣獎品，包括TOYOTA YARIS汽車、Gogoro電動機車、iPhone 13 Pro智慧手機、三星Z Flip3摺疊手機、任天堂Switch OLED遊樂器和Dyson吸塵器等萬元級獎項。公司表示營運績效的提升與員工們的付出密不可分，期望藉由久違的春酒活動，感謝浩鑫與暄達醫學的同仁們，即便大環境中充滿著挑戰與艱辛，仍在各個崗位上勤懇敬業!

浩鑫

延伸閱讀

女子喝春酒遭主管性騷 新北勞工局罰公司10萬

相關新聞

MODEL T電巴交車 寫下鴻海電動車發展重要里程碑

2020年10月，鴻海科技集團首度宣布攜手老字號汽車大廠裕隆走進電動車領域，當時，沒人相信鴻海會在2年內做出電動車、甚至...

台灣IBM今年緊扣三大策略 預計徵才人數翻倍

台灣IBM今（3）日舉行新春簡報會，發表全球最新品牌宣言「攜手共創」(Let’s create)，將繼續活用混合雲與人工...

廣達、緯穎、鴻海 搶攻5G邊緣伺服器市場

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，近期台灣主要伺服器業者包含廣達（2382）、緯創（3231）、...

南電法說會 公司：營運未受電力干擾正常生產

南電（8046）今日召開法說會，副總呂連瑞在開場特別提到，今日南電營運未受到電力供應變化影響，都正常生產。

鴻海：目標三年內拿下電動巴士五成市占

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，今(3)日交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量3...

新車供應嚴重不足 福斯交車要六個月起跳

台灣福斯汽車今（3）日舉行春酒，公司宣示去年受到疫情與缺晶片的不利因素，全年在台掛牌1.1萬台，但有超過3,000張訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。