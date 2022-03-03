浩鑫：持續聚焦科技醫療、永續經營 維持獲利穩健

浩鑫（2405）今（3）日與子公司暄達醫學舉辦2022年度線上春酒，總經理鄭瑋勳表示，近兩年，在新冠肺炎肆虐全球的困難下，公司透過轉型科技醫療與產品組合優化，在所有同仁的齊心努力下，讓浩鑫繳出連續獲利表現的成績單，公司因應疫情不確定性，停辦了2020、2021年度尾牙，今日首次以線上春酒形式，感謝員工為公司的付出，希望員工都有機會把大獎帶回家!展望今年，隨著全球經濟逐步復甦，商規與工業電腦市場回穩市場需求穩健，加上子公司暄達醫學持續擴大產品線，今年營運維持樂觀以待。

浩鑫2019年轉盈，2020年面臨全球新冠肺炎疫情影響，營收較2019年減少，惟受惠中止低毛利的NB代工業務，與鎖定利基市場的商規應用電腦產品，加上轉型科技醫療，併購暄達醫學效益，推升2020年獲利穩健成長，正向的營運策略，繳出2021年合併營收18.42億元，擺脫2020年谷底回升，全年獲利向上可期。

浩鑫今日線上春酒準備多項大獎，除了現金紅包獎以外，更準備了時下潮流的人氣獎品，包括TOYOTA YARIS汽車、Gogoro電動機車、iPhone 13 Pro智慧手機、三星Z Flip3摺疊手機、任天堂Switch OLED遊樂器和Dyson吸塵器等萬元級獎項。公司表示營運績效的提升與員工們的付出密不可分，期望藉由久違的春酒活動，感謝浩鑫與暄達醫學的同仁們，即便大環境中充滿著挑戰與艱辛，仍在各個崗位上勤懇敬業!