森崴能源結合台大「E勢泮」 推廣台灣綠能發展

台大管理學院開辦全台首創後EMBA課程的「台大E勢泮」70餘位學員，今（3）日參訪正崴集團（2392）旗下綠電能源領導企業「森崴能源」，正巧遇上0303全台大停電，讓學員們體會到電力穩定供應的重要性，也見證森崴能源打造ESG產業生態池的用心。

正崴集團、森崴能源董事長郭台強指出，正崴1986年成立，與台大管理學院1987年成立相差一年，他因長年公務繁忙未能就讀台大EMBA是一大遺憾。而今天台大E勢泮學員來訪卻巧遇0303大停電，讓他想起1990年9月20日正崴上市次日發生921大地震和停電，這使他開始重視電力能源，之後成立森崴能源，只要對保護地球、環境永續的綠色能源開發，都將是集團投入的重點。

在全球永續發展與台灣能源轉型潮流中，森崴能源訂定【光、風、水、氣、大平台】發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務。

森崴能源總經理胡惠森表示，環境及氣候變遷風險，已成為CEO首要重視的風險，森崴能源致力於打造ESG產業生態池，提供企業、環境永續所需的各式專業協助，從潔淨能源、綠能減碳、創能儲能、永續發展，提供全方位的綠色創新服務，與各界企業精英分享ESG解決方案。

「台大E勢泮」2020年開設，提供企業領導人統整與跨域學習的平臺，採用議題主導、學能致用的課程設計迴圈脈絡，開啟全台後E學習熱潮。學員橫跨各領域的頂尖菁英翹楚，包括台大EMBA校友，七成以上是公司創辦人、董事長、或總經理等最高決策者，期能使之具備融合宏觀與微觀的審時應勢能力。

今年起，台大E勢泮和台大EMBA校友會合辦一系列「大師講座」，每三個月邀請一位大師級人物，分享學術寶典或經營傳奇。日前邀請87歲的管理學大師許士軍教授，他說，企業社會責任（CSR）與ESG（環境、社會、公司治理），已逐漸取代過去企業最重視的利潤、投資報酬率，成為管理學的核心議題，更是數位時代下的陽光、空氣、水。

台大「E勢泮」三個字，「E」代表Executive。「勢」代表「外力」（Forces）與「趨勢」（Trends）。希望學員透過微觀面向來審視周遭事物，以宏觀之姿區辨大趨勢。而「泮」一字則出自<禮記、明堂位>，亦即學宮，學校之義。