AES-KY 2月營收月增10％ 續創歷史新高

電池模組股王AES-KY（6781）今（3）日公布今年2月營收，受惠輕量型電動載具需求暢旺，以中大型工業儲能系統電池模組應用出貨增溫，帶動營運持續向上，2月營收繳出雙成長佳績、月增10%，續創單月營收歷史新高。

AES公告今年2月營收為12.01億元，月增10%、年增23.1%，續創單月營收歷史新高；累計AES今年前兩個月營收為22.93億元，年增34.1%。

AES預期今年首季業績將延續去年第4季高檔水準，市場看好今年首季營運有望續創單季新高。

展望今年營運，AES表示，目前訂單及生產狀況良好，在電動兩輪車及儲能系統電池市場持續成長下，營運可望優於去年，營運成長幅度將優於產業，呈現穩定增長態勢。

法人預估，電動自行車品牌業者普遍預估2022年營收將年增30-50%，伺服器BBU相關公司今年營收也看增15-20%，主攻這兩大業務的AES營運可望跟隨產業趨勢，預期今年相關業務營收將繳出優於產業平均的水準。

美系外資先前預估，在電動自行車、資料中心BBU兩大引擎帶動下，AES在2020年-2023年營收及淨利年複合成長率達47%及74%，給予AES「買進」評等，目標價上看2600元。

美系外資預期，AES在歐美地區電動自行車市占率約22%，預期公司將持續受惠電動自行車在歐美市場持續擴大，帶動AES 2020-2023年相關業務銷售年複合增長率達35%。

至於BBU方面，由於全球資料中心持續擴張，加上鋰離子電池採用率上升等利多因素，預估AES 數據中心BBU業務2020-2023年銷售年複合增長率為103%。