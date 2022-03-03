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精測2月營收2.54億元 年成長32.8％

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

精測（6510）今（3）日公布2022年2月份營收報告，受惠於新產品SSD快閃記憶體控制晶片探針卡的業績挹注，加計5G智慧型手機應用處理器晶片探針卡需求持續暢旺，季節性因素衝擊收歛，2月份單月營收達2.54億元，較前一個月成長1.5%，較前一年度成長32.8%。

精測表示，今年首季，科技業兩大指標性國際級大展，包括有美國消費性電子展（CES）、西班牙世界行動通訊展（MWC），皆可見未來科技的智慧終端應用市場，隨著5G通訊技術演進，將由智慧型手機朝向自駕車、元宇宙等發揮人工智慧（AI）為用的新領域延伸。

有鑒於此，全球國際級晶片廠無不朝向更高運算力、更高速傳輸力進行研發設計。

根據工研院產業科技國際策略發展所最新研究報告指出，半導體技術將推動處理器朝更強的運算力及降低能耗發展，且車用高效能運算（HPC）極具爆發力 ; 預估2025年全球車用HPC市場規模年成長率約有58％的高成長動能，在此產業趨勢下，GAFA崛起並掀起自製專用高運算力AI晶片風潮 ，也將推動資料中心高速存取裝置世代交替，將由以快閃記憶體（NAND Flash）為基礎的固態硬碟（SSD）取代傳統的硬碟（HDD）。

精測指出，貼近市場、技術與時俱進，於2016年成功推出自製MEMS探針後，為能滿足高運算力、高速傳輸等異質整合技術的晶圓測試，在日前正式推出全新九大系列MEMS探針卡，並自今年2月起將陸續反映在營運表現上。

在既有的市場方面，中華精測跟上各國際客戶的腳步，因應5G智慧手機晶片、HPC高效運算晶片等朝向AI高運算力的異質整合型晶片發展，提供給5G智慧型手機應用處理器晶片（AP）、射頻晶片（RF）、高效能運算客製化晶片（ASIC）等更小的微間距、更高針數的MEMS探針卡，持續以研發實力攜手客戶共同迎接下世代IC測試的挑戰。

在全新市場方面，中華精測在高速傳輸主控晶片領域有顯著的進展，包括SSD快閃記憶體控制晶片（NAND Flash Controller ）以及USB次世代高速主控晶片 ; 其中，又以SSD快閃記憶體控制晶片探針卡需求強勁，中華精測甫推出的混針技術、高阻抗控制的MEMS探針卡，在近兩個月內與客戶攜手將新設計晶片導入先進製程，並進入到量產階段，成功快速在次世代高速傳輸晶片領域奪得先機，為中華精測今年淡季階段的關鍵新市場。

控制晶片 中華精測 快閃記憶體

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