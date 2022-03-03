遠傳大雙網5G+寬頻優惠 擴大TBC台灣寬頻服務區域

「遠傳大雙網」自2021年底推出後，廣受好評，申辦用戶數持續成長，今（3）日宣布服務區域再擴大，攜手TBC台灣寬頻深化合作，包括桃園市、新竹縣、苗栗縣與台中市等縣市的指定行政區皆已可提供大雙網服務。想一次申辦5G行動+光纖上網的消費者，以及手機已續約卻想再加辦高速光纖上網的客戶，可用划算的價格享120M起光纖上網。

一費雙網：5G行動+光纖上網，月租省一半

對於新申請、攜碼或續約的消費者，「遠傳大雙網」提供「一費雙網」方案，最低月付999元，即可享受120M光纖上網，一份遠傳帳單就享受雙重高優質服務，越高速率優惠省越多，遠傳再加碼，讓您好禮多選一，最高價值2,500元！包含超好買的遠傳幣、小米智慧手環6、小米電子鍋、冬天煮火鍋超方便的飛利浦黑晶爐等，貼心提供多項好禮以滿足客戶需求，同時可享集結獨家日韓劇、韓綜與動漫的遠傳friDay影音和數位生活的好幫手數位萬事通三個月優惠讓您用最划算的方案，在外使用5G行動上網，回到家中享受高速家用光纖寬頻服務，一張帳單雙重便利！

雙網加掛：加購光纖300M破盤價$559起

深受遠傳用戶喜愛，「遠傳大雙網」所提供的「雙網加掛」方案，行動資費999元（含）以上或5年以上的遠傳用戶，只要月付479元起，即可申辦網速120M至1G家用光纖寬頻服務(原價999元至1,899元)，其中超高CP值家用光纖300M破盤價更只要559元。同「一費雙網」方案，申辦享加碼送好禮多選一，亦可享遠傳friDay影音及數位萬事通三個月優惠！

活動網址 : https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/postpaid/mobile-cable.html