快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

南電：2022上半年獲利盼優於去年下半年

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

南電（8046）副總呂連瑞今（3）日在法說會上提到，今年成長動能包含5G基地台相關網通需求增加，從2014年深耕發展供貨穩定也因為疫情之後需求增加，整體而言內部目標2022年上半年獲利希望優於去年下半年。

他也說，1月需求增加也主要來自網通資料中心伺服器需求，預估未來兩年此領域持續成長，此外CPU相關應用目標技術精進、GPU對應6奈米所需載板多元等，目標今年營運持續雙位數成長。

BT載板部分，他則說，兩岸都計畫增加BT載板生產，大陸廠區規畫生產成熟產品，台灣廠區則投入較高階產品，陸續規畫昆山建置相關SiP產線，同時開發並爭取更多高階 BT載板商機如5G微型基地台收發器與網路訊號交換器器應用載板，以及高階車用影音娛樂、微控制器及通訊應用載板。

HDI方面，他說，將提升高階HDI產品比重，開發並量產高階電腦主機板與伺服器加速卡。消費型固態硬碟與記憶體模組，以及Mini LED應用電路板。

相關新聞

MODEL T電巴交車 寫下鴻海電動車發展重要里程碑

2020年10月，鴻海科技集團首度宣布攜手老字號汽車大廠裕隆走進電動車領域，當時，沒人相信鴻海會在2年內做出電動車、甚至...

台灣IBM今年緊扣三大策略 預計徵才人數翻倍

台灣IBM今（3）日舉行新春簡報會，發表全球最新品牌宣言「攜手共創」(Let’s create)，將繼續活用混合雲與人工...

廣達、緯穎、鴻海 搶攻5G邊緣伺服器市場

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，近期台灣主要伺服器業者包含廣達（2382）、緯創（3231）、...

南電法說會 公司：營運未受電力干擾正常生產

南電（8046）今日召開法說會，副總呂連瑞在開場特別提到，今日南電營運未受到電力供應變化影響，都正常生產。

鴻海：目標三年內拿下電動巴士五成市占

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，今(3)日交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量3...

新車供應嚴重不足 福斯交車要六個月起跳

台灣福斯汽車今（3）日舉行春酒，公司宣示去年受到疫情與缺晶片的不利因素，全年在台掛牌1.1萬台，但有超過3,000張訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。