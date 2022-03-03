南電：2022上半年獲利盼優於去年下半年

南電（8046）副總呂連瑞今（3）日在法說會上提到，今年成長動能包含5G基地台相關網通需求增加，從2014年深耕發展供貨穩定也因為疫情之後需求增加，整體而言內部目標2022年上半年獲利希望優於去年下半年。

他也說，1月需求增加也主要來自網通資料中心伺服器需求，預估未來兩年此領域持續成長，此外CPU相關應用目標技術精進、GPU對應6奈米所需載板多元等，目標今年營運持續雙位數成長。

BT載板部分，他則說，兩岸都計畫增加BT載板生產，大陸廠區規畫生產成熟產品，台灣廠區則投入較高階產品，陸續規畫昆山建置相關SiP產線，同時開發並爭取更多高階 BT載板商機如5G微型基地台收發器與網路訊號交換器器應用載板，以及高階車用影音娛樂、微控制器及通訊應用載板。

HDI方面，他說，將提升高階HDI產品比重，開發並量產高階電腦主機板與伺服器加速卡。消費型固態硬碟與記憶體模組，以及Mini LED應用電路板。