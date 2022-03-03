快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

廣達、緯穎、鴻海 搶攻5G邊緣伺服器市場

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，近期台灣主要伺服器業者包含廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、英業達（2356）、神達（3706）等，相繼投入5G邊緣伺服器市場。雲端資料中心客戶正積極拓展其公有雲服務至邊緣端，以及O-RAN組織持續推廣開放式架構電信基礎設施的布建，皆為台廠切入集中單元（CU）、分散單元（DU）電信伺服器或多存取邊緣運算（Multi-access Edge Computing；MEC）伺服器市場的動力。

觀察各台廠發展現況，目前以廣達、緯穎、鴻海投入5G邊緣伺服器市場尤為積極，大多源於雲端伺服器硬體設計基礎，進一步整合集團資源，包含伺服器、網通設備、系統整合（SI）等事業單位，共同發展5G邊緣伺服器相關軟硬體方案。

未來5G邊緣應用市場可能成台灣伺服器業者發展雲端資料中心以外的商機，且為其帶來軟硬體創新的機會。有別於專注於硬體代工思維，台廠面對電信營運商客戶（公網）或5G企業專網（私網），可能面臨更為多元化、破碎化的各應用領域需求，將促使台廠發展更為細膩的軟體服務、系統整合及整合測試驗證能力，此也為台灣伺服器業者創造升級轉型及業務成長的契機。

5G 雲端

延伸閱讀

鴻海首輛電動巴士交車遇大停電 劉揚偉：有完整儲能

鴻海電動巴士交付高雄客運 打造綠色智能交通生態系

鴻海16日法說 三點聚焦

鴻海16日線上法說 俄烏局勢和電信布局成焦點

相關新聞

MODEL T電巴交車 寫下鴻海電動車發展重要里程碑

2020年10月，鴻海科技集團首度宣布攜手老字號汽車大廠裕隆走進電動車領域，當時，沒人相信鴻海會在2年內做出電動車、甚至...

台灣IBM今年緊扣三大策略 預計徵才人數翻倍

台灣IBM今（3）日舉行新春簡報會，發表全球最新品牌宣言「攜手共創」(Let’s create)，將繼續活用混合雲與人工...

廣達、緯穎、鴻海 搶攻5G邊緣伺服器市場

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，近期台灣主要伺服器業者包含廣達（2382）、緯創（3231）、...

南電法說會 公司：營運未受電力干擾正常生產

南電（8046）今日召開法說會，副總呂連瑞在開場特別提到，今日南電營運未受到電力供應變化影響，都正常生產。

鴻海：目標三年內拿下電動巴士五成市占

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，今(3)日交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量3...

新車供應嚴重不足 福斯交車要六個月起跳

台灣福斯汽車今（3）日舉行春酒，公司宣示去年受到疫情與缺晶片的不利因素，全年在台掛牌1.1萬台，但有超過3,000張訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。