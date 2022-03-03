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鴻海：目標三年內拿下電動巴士五成市占
鴻海（2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，今(3)日交付給三地集團旗下的高雄客運，初期目標數量30輛；鴻華先進表示，2030年要配合政府市區公車電動化政策，目標三年內要在國內市占率達50%以上。
鴻海董事長劉揚偉表示，今天是鴻華先進投入電動車產業以來，一個最重要的里程碑，MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商所提供，且預計到2024年自製率將提升到90%。
鴻華先進表示，MODEL T安全性不僅滿足美國聯邦運輸管理局法規標準，已於車輛測試中心(ARTC)完成20萬公里加速耐久、1000小時以上的剛性強度測試，應當地公共交通需求，本次交付的MODEL T搭載300度車用電池，並提供客製化內裝。
本次交車儀式在高雄市陳其邁市長見證下，由劉揚偉董事長交付MODEL T方向盤予以三地集團執行長鍾育霖，象徵鴻華先進首款電動車正式上路，MODEL T也將加入高雄24區公車路線，攜手在地打造綠色智能交通生態系。
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