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新車供應嚴重不足 福斯交車要六個月起跳

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
福斯今年唯一發表的新車T-Roc(邱馨儀攝)
福斯今年唯一發表的新車T-Roc(邱馨儀攝)

台灣福斯汽車今（3）日舉行春酒，公司宣示去年受到疫情與缺晶片的不利因素，全年在台掛牌1.1萬台，但有超過3,000張訂單遞延至今年，預期今年全年各種不利因素不變，又有戰爭干擾，要改善供應問題恐怕要等到明年上半年。受到供應端限制，福斯今年在台年販預期仍然是1.1萬台。

福斯去年發表五個新車款，帶動大量訂單，但是新車供應嚴重不足，訂車到交車等待時間要六個月起跳。今年福斯引進車款僅有T-Roc，預期仍舊是接單滿手交不出車的局面。

福斯汽車指出，俄烏戰爭是新的變數，在俄烏戰爭之後，原廠緊急會議研究可能的影響與應對，台灣也因此調整年度銷售預估。即使去年遞延3,000多張訂單，累積至今已超過4,000張訂單未交，但供應鏈受到戰爭影響，全年的販售目標仍與去年相當，維持1.1萬台。

福斯

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