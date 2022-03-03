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英業達徵才 2022年預計網羅破千位創新研發人才

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

為因應集團策略發展，英業達（2356）於2022年預計網羅超過1000位創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀研發人才加入。除持續與各大專院校深化合作關係外，三月起開始起跑的校園徵才活動，英業達亦積極參與，第一線與年輕學子接觸，分享業界經驗。

英業達長期專注於筆記型電腦(NB)與伺服器(Cloud)的設計開發，近年來更致力於電競筆電、邊緣運算與AI (5G)伺服器的發展研究；為了持續優化筆電、伺服器以及相關產品的性能，英業達成立AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入智慧醫療與車用電子(EV)領域。研發成果卓越，多樣產品獲得殊榮。

2020年，英業達更與微軟(Microsoft Affirmed)合作建置臺灣第一個「5G Open RAN專網智慧工廠」，大幅節省人力並提升產品檢測率，榮獲『經濟部產業創新獎』；智慧醫療產品，則獲得『國家新創獎』與『臺灣精品獎』；在車用電子方面，累計數百件專利，榮獲全球企業『車聯網智慧路側發明專利』Top 100。

我們重視『人才培育』，針對在學中的學子提供各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，期望藉此延攬更多潛力人才，鏈結產業人才需求。參與預聘計畫者，除可領取高額獎學金外，亦保障畢業後立即就業，英業達竭力歡迎電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析領域人才加入，讓我們一起共創繁榮的未來。

英業達 電競筆電

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