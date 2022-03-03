英業達徵才 2022年預計網羅破千位創新研發人才
為因應集團策略發展，英業達（2356）於2022年預計網羅超過1000位創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀研發人才加入。除持續與各大專院校深化合作關係外，三月起開始起跑的校園徵才活動，英業達亦積極參與，第一線與年輕學子接觸，分享業界經驗。
英業達長期專注於筆記型電腦(NB)與伺服器(Cloud)的設計開發，近年來更致力於電競筆電、邊緣運算與AI (5G)伺服器的發展研究；為了持續優化筆電、伺服器以及相關產品的性能，英業達成立AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入智慧醫療與車用電子(EV)領域。研發成果卓越，多樣產品獲得殊榮。
2020年，英業達更與微軟(Microsoft Affirmed)合作建置臺灣第一個「5G Open RAN專網智慧工廠」，大幅節省人力並提升產品檢測率，榮獲『經濟部產業創新獎』；智慧醫療產品，則獲得『國家新創獎』與『臺灣精品獎』；在車用電子方面，累計數百件專利，榮獲全球企業『車聯網智慧路側發明專利』Top 100。
我們重視『人才培育』，針對在學中的學子提供各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，期望藉此延攬更多潛力人才，鏈結產業人才需求。參與預聘計畫者，除可領取高額獎學金外，亦保障畢業後立即就業，英業達竭力歡迎電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析領域人才加入，讓我們一起共創繁榮的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言