鴻海電動巴士交付高雄客運 打造綠色智能交通生態系

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，於今（3）日正式交付三地集團旗下高雄客運，初期目標數量30輛，後續配合政府2030年市區公車電動化，按營運需求進行交付。本次交車儀式在高雄市陳其邁市長見證下，由鴻海科技集團暨鴻華先進科技劉揚偉董事長交付MODEL T方向盤予以三地集團鍾育霖執行長，完成本次交車儀式，也象徵鴻華先進首款電動車正式上路。MODEL T也將加入高雄24區公車路線，攜手在地打造綠色智能交通生態系。

本次MODEL T交車儀式於高雄市四維行政中心前廣場舉行，高雄市陳其邁市長、羅達生副市長、高雄市議會陸淑美副議長；三地集團鍾育霖執行長、鍾欣倍總經理及北基國際何佳璟副董事長；車體公會黃坤山理事長、財團法人車輛安全審驗中心周維果執行長等貴賓一同出席與會見證。

劉揚偉表示，今天是鴻華先進投入電動車產業以來，一個最重要的里程碑，MODEL T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業佈局陸續地開展。

鍾育霖執行長表示，非常感謝鴻華先進在電動車產業的投入與努力，讓MODEL T能夠在這麼短時間打入市場；MODEL T是我們加快推動零排放公共交通的開始，三地集團將傾全力串連旗下各事業體，透過積極發展中的綠能光電、能源儲備、電車充電及綠電憑證等具體行動，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。

作為鴻華先進首款自主研發的商用車，MODEL T無論動力性能、續航能耗、造型、安全配備等皆優於市場；全車採對稱、簡約風格造型設計，並領全台之先搭載內輪差警示系統，集安全性、高續航力、高科技於一體的新世代都會智能電動巴士。