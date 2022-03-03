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鴻海電動巴士交車 巧遇全台大停電

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海科技集團旗下鴻華先進今日在高雄舉行電動巴士Model T交車儀式。（圖／馬瑞璿攝）
鴻海科技集團旗下鴻華先進今日在高雄舉行電動巴士Model T交車儀式。（圖／馬瑞璿攝）

鴻海科技集團旗下鴻華先進今（3）日在高雄舉行電動巴士Model T交車儀式，沒想到卻巧遇全台大停電。鴻海科技集團董事長劉揚偉致詞時表示，「今天好像有停電，這好像也是值得我們注意的一件大事，這也呼應了我們未來在電動巴士、ESS（儲能系統）能源上面的未來需要。」

劉揚偉表示，希望未來能在高雄當地，打造一個以電動巴士為主的生態系，而這個生態系中，除了含有ESS設備之外，也會有電動車設計製造以及電池電芯設備，「當然，我們最終目標是希望把高雄打造成一個未來智慧城市的典範。」

對於今天的停電情況，劉揚偉表示，「第一個，有關於停電狀況我不是很了解，剛剛下車才聽說，對於停電狀況，還需要更了解才知道是怎麼回事，但是我相信在政府規劃下面，一定會有一套方法來解決供電問題，我們拭目以待。」

停電 劉揚偉 鴻海 電動車

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