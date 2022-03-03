英特爾攜手台積電、日月光等合組開放式小晶片封裝聯盟

半導體及雲端大廠共組UCIe產業聯盟，促進建立開放式小晶片（Chiplet）生態系及晶片到晶片（die-to-die）的互連標準。英特爾、台積電、日月光、超微（AMD）、三星、安謀（Arm）、Meta、微軟等都是發起成員。

UCIe產業聯盟的企業成員，包括晶圓廠、封測廠及矽智財（IP）廠等生態系供應商及雲端大廠，有英特爾、台積電、日月光、AMD、Arm、Google Cloud、Meta、微軟、高通和三星。

發起企業已批准了UCIe 1.0規範，提供一個完整的標準化晶片到晶片（die-to-die）互連，包含物理層、協定堆疊、軟體模型和符合測試，讓終端使用者打造系統單晶片（SoC）時，自由搭配來自多個廠商生態系的小晶片零件，也包含客製化SoC。

UCIe 1.0規範是一款開放式業界標準，建立一個開放式的小晶片生態系，並於封裝層級達成無所不在的互連。未來UCIe產業聯盟成員企業將進一步著手下一世代UCIe技術，包含定義小晶片外型規格、管理、強化後的安全性和其他必要協定。

英特爾表示，在見證PCIe、CXL和NVMe的成功後，相信一個專注於晶片到晶片的新聯盟，是驅動標準建立和整個生態系的最有效方式。觀察UCIe聯盟組成成員，預期技術將可正確地被制定，並有效達成長期成功目標。

英特爾公司執行副總裁暨資料中心和AI事業群總經理Sandra Rivera表示，將多個小晶片整合至單一封裝、在各個市場提供產品創新，是半導體產業的未來，也是英特爾IDM 2.0策略的重要支柱。

他進一步說，一個開放的小晶片生態系，對未來產品創新十分重要，藉由主要業界合作夥伴在UCIe聯盟下的通力合作，朝向改變業界提供新產品方式的共同目標前進，並繼續實現摩爾定律的承諾。

UCIe聯盟建立的小晶片生態系，為可互通小晶片建立統一標準踏出關鍵一步，以實現下一世代的科技創新。