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行動醫療新里程 南迴基金會攜手華碩造福偏鄉

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

為提升南台東醫療品質、關懷當地弱勢，南迴基金會攜手華碩（2357）打造地區醫療網，結合華碩手持式超音波與基金會資源，針對合作社區及多處偏鄉地區，推出智慧行動醫療檢測服務，日後除將陸續增加更多檢查項目，替居民健康把關，亦可為原鄉年輕族群創造更多相關就業機會，根留在地。

華碩手持式超音波兼具「無線行動輕量化」、「完整影像模式」、「人性化且支援多平台的影像管理軟體」與「超過四小時電池續航力」等優勢，可輕鬆滿足社區、偏鄉或家庭醫院檢測人員所需；未來將持續推廣至全台各地，讓更多民眾享有先進的醫療資源。

華碩全球副總裁張權德表示，「智慧醫療為華碩近年來發展重點之一，手持式超音波將原本需要在醫院才能進行的檢查，轉化為可即時、即地協助第一線醫療人員快速掌握患者病情的利器，搭配無遠弗屆的網路科技，立即傳回清晰檢測影像至醫療院所，提升遠距醫療效率。」

南迴基金會發起人徐超斌醫師表示，「台九線南迴公路沿線四鄉位處偏遠，醫療照護資源嚴重不足，當地兩萬多位居民，老人及幼童比例偏高，就醫不便問題極需導入遠距醫療系統支持，華碩手持式超音波的行動化優勢，將成為醫護人員照顧偏鄉民眾最佳幫手，盼藉此計畫推動，強化社區照護、提升醫療服務品質，協助長者快樂終老。」

華碩

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