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英特爾台積電三星等共組聯盟 力推開放式小晶片

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

英特爾公司宣布，與半導體晶圓廠台積電（2330）、封測大廠日月光（3711）、雲端業者Google Cloud及矽智財大廠安謀（Arm）等共組「UCIe產業聯盟」，將建立晶片到晶片（die-to-die）的互連標準，並促進開放式小晶片（Chiplet）生態系。

聯盟成員包括日月光（ASE）、AMD、安謀（Arm）、Google Cloud、Meta、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）和台積電（TSMC）。

發起企業已批准UCIe 1.0規範，提供一個完整的標準化晶片到晶片互連，包含物理層、協定堆疊、軟體模型和符合測試，讓終端使用者打造系統單晶片（SoC）時，自由搭配來自多個廠商生態系的小晶片零件，這當中也包含客製化SoC。

英特爾說，UCIe 1.0規範是一個開放式的小晶片生態系，並於封裝層級達成無所不在的互連。

英特爾表示，在見證PCIe、CXL和NVMe的成功後，相信一個專注於晶片到晶片的新聯盟，是驅動標準建立和整個生態系的最有效方式；從企業成員來看，預期技術將可正確地被制定，並達成長期成功目標。

英特爾指出，業界越來越多使用基於小晶片構件的模組化設計，讓架構師擁有相當程度的彈性，為產品應用自由混合搭配最佳IP和製程技術。

英特爾說，這個由UCIe所建立的小晶片生態系，為可互通小晶片建立統一標準踏出關鍵一步，以實現下一世代的科技創新。

晶片 生態 英特爾

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