快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

聯強泰國去年業績創新高 看好今年有望續強

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

聯強泰國(Synnex Thailand) 2021年營收達台幣335億元，年增15%；淨利7.7億元，創下歷史新高，較2020年大幅成長33%。聯強泰國憑藉多元化的業務觸角以及優異的數位能力，不畏疫情對泰國經濟的嚴重衝擊，營收逆勢向上，獲利更創新高。聯強泰國看好2022年在疫情舒緩以及積極的業務擴張策略，業績、獲利都將持續成長。

聯強1999年進入泰國，深耕當地市場，不到10年時間，就讓聯強泰國在2008年成功公開上市，目前市值約當台幣200億元，是市值最高、規模最大的3C通路服務商。此外，聯強泰國在2017年投資當地業者成立Next Capital Plc.，跨足個人金融服務領域，從事分期付款業務，並在2020年掛牌上市，目前市值約當台幣80億元，增長超過三倍。

聯強泰國近年積極進行事業多元化佈局。在代理銷售業務上，商品類別從原先的資通訊產品，觸角已延伸至電競、雲端、AIoT、醫療、電動車、機器人等新領域；而銷售區域也將從泰國擴展到緬甸、寮國、柬埔寨等中南半島周邊國家。

除持續擴大既有業務外，聯強泰國也加速發展服務業務，期能提供上下游客戶更多的服務項目，擴大通路服務商的角色。去年將原專責快速維修的子公司，轉型為全方位的售前售後服務公司，全力發展到宅服務、技術服務、解決方案、DaaS/租賃服務等。同時，聯強泰國看好企業對數據資料安全的龐大需求，也將進軍網路安全市場，提供資安維運管理服務。

今年目標將放在加速建構電子商務平台。聯強泰國將持續運用自身的經營管理經驗與數位能力，佈建各種營運管理服務平台(MSP)，建構泰國最完善的資訊科技生態圈(IT Ecosystem)，為未來的成長動力增添柴火。

泰國 聯強

延伸閱讀

宏碁智醫 今登興櫃

譴責俄羅斯？泰國：循東南亞國協立場審慎中立

宏碁智醫AI輔助診斷軟體 進軍亞洲六地

宏碁智醫明轉興櫃 AI輔助診斷軟體進軍亞洲

相關新聞

疫後大商機／VR線上會議 整個世界都是我的辦公室

受新冠肺炎疫情影響，各國紛紛實施限制外出，人們開始使用Zoom等視訊會議軟體來開線上會議、研習和講座，使用者急速攀升。商務通訊軟體Microsoft Teams 及Slack等也變得普及。遠距工作不分國家，同步加速展開。

台積電南科廠短暫壓降 影響評估中

全台多處大停電，台積電南科部分廠區也因壓降，廠務正進行檢查及評估影響，不過包括南科、中科及竹科三廠區都沒停電。

聯發科新晶片強壓高通 在美市占勝出

聯發科新晶片出擊獲得好彩頭之際，也傳出再次技壓高通的好消息。根據外媒引述市調機構IDC的資料，聯發科去年第4季在高通所屬...

聯發科新晶片 陸手機廠搶用

聯發科本季5G晶片新品陸續到位，業界傳出，其旗艦款「天璣9000」報價高達120美元以上，是聯發科歷來價格最高的手機晶片...

蘋果等大廠抵制俄羅斯 台廠兩難 低調配合

俄羅斯出兵烏克蘭引發全球抵制或制裁，包括蘋果在內國際品牌大廠紛紛宣布暫停或限制在俄羅斯銷售，台灣宏碁、技嘉、研華等品牌昨...

數位經濟大執法 方向定了

數位平台衍生的競爭議題引發關注，公平會耗時一整年研究，昨（2）日正式公開「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，列出演算法偏頗、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。