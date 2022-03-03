聯強泰國去年業績創新高 看好今年有望續強

聯強泰國(Synnex Thailand) 2021年營收達台幣335億元，年增15%；淨利7.7億元，創下歷史新高，較2020年大幅成長33%。聯強泰國憑藉多元化的業務觸角以及優異的數位能力，不畏疫情對泰國經濟的嚴重衝擊，營收逆勢向上，獲利更創新高。聯強泰國看好2022年在疫情舒緩以及積極的業務擴張策略，業績、獲利都將持續成長。

聯強1999年進入泰國，深耕當地市場，不到10年時間，就讓聯強泰國在2008年成功公開上市，目前市值約當台幣200億元，是市值最高、規模最大的3C通路服務商。此外，聯強泰國在2017年投資當地業者成立Next Capital Plc.，跨足個人金融服務領域，從事分期付款業務，並在2020年掛牌上市，目前市值約當台幣80億元，增長超過三倍。

聯強泰國近年積極進行事業多元化佈局。在代理銷售業務上，商品類別從原先的資通訊產品，觸角已延伸至電競、雲端、AIoT、醫療、電動車、機器人等新領域；而銷售區域也將從泰國擴展到緬甸、寮國、柬埔寨等中南半島周邊國家。

除持續擴大既有業務外，聯強泰國也加速發展服務業務，期能提供上下游客戶更多的服務項目，擴大通路服務商的角色。去年將原專責快速維修的子公司，轉型為全方位的售前售後服務公司，全力發展到宅服務、技術服務、解決方案、DaaS/租賃服務等。同時，聯強泰國看好企業對數據資料安全的龐大需求，也將進軍網路安全市場，提供資安維運管理服務。

今年目標將放在加速建構電子商務平台。聯強泰國將持續運用自身的經營管理經驗與數位能力，佈建各種營運管理服務平台(MSP)，建構泰國最完善的資訊科技生態圈(IT Ecosystem)，為未來的成長動力增添柴火。