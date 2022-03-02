台積電到高雄 楠梓業園區環境負荷倍受外界關注

地球公民基金會今晚舉辦第二場「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」系列論壇，邀請學者專家聚焦於楠梓產業園區的環境負荷與能源需求，討論半導體業擴張需要面對的代價。中山大學社會學系副教授邱花妹、台灣環境規畫協會理事長趙家緯主講。

地球公民基金會執行長李根政表示，台積電2020年7月正式通過資格審核，成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織(RE100)的半導體產業，承諾在2050年前全球營運使用再生能源。半導體產業是耗能巨獸，2020年光台積電一間企業使用的電力，就約占全台用電的6%。園區全期營運後預估全年用電33.98億度電，每天約930萬度，約占全市用電11%。開發單位承諾2025營運前每年取得實際用電量25%再生能源，2030使用40%，2050年使用100%。

李根政指出，半導體業與傳統製造業相比，其空氣汙染排放的總量雖降低許多，但加工需使用複雜的有機溶劑，仍會產生有害空氣汙染物及工業廢水，台積電已在進行電硫酸及硫酸銅廠內回收。基金會建議中油高煉廠基地保留一定面積，納入生態公園設計；推動屋頂光電、大力節能；廢棄物源頭減量。

中山大學社會學系副教授邱花妹表示，日月光汙染後勁溪事件引起國際關注，所有生產者對環安都有責任，並關注電子廢棄物；近年業者自身也有改變，作自我揭露。台灣水的問題嚴重，在風險管理上，台積電選擇多元水源包括再生水廠、水回收，以及水汙染防治。廢棄物部分，第一是減量，第二是資源循環使用最大化。