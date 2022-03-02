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很忙？她直擊已婚台積工程師外遇現場 網搖頭爆「暗黑真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發文控訴，一名台積電工程師明明已婚，卻和自己聊得火熱。示意圖／Ingimage
女網友發文控訴，一名台積電工程師明明已婚，卻和自己聊得火熱。示意圖／Ingimage

台積電工程師年薪上看200萬元，不僅羨煞同行，外傳台積電專場聯誼活動，女生報名也都提早額滿。不過，Dcard上一篇文章控訴，一名台積電工程師明明已婚，卻和自己聊得火熱，傻眼行徑讓網友們都氣炸了。

原PO表示，身邊很多朋友遇到另一半在台積電工作但出軌的事件，加上最近認識一位台積電已婚工程師，三不五時就會打電話來聊天，甚至會特別請假約原PO吃飯，讓她不禁好奇在台積電如此高壓的環境下上班，「為何工程師還有心思搞這些呢？」

貼文一出，看到原PO持續和已婚男聊天、赴約吃飯的舉動，網友們紛紛給予斥責，「所以妳也想讓他出軌是不是」、「已婚妳還跟他聊天吃飯？」、「男的有問題，妳也有問題」；但也有人諷刺男方，「就是因為高壓所以需要釋放，很好懂吧？」、「有錢多作怪」，甚至還有網友爆料，台積電有處理外遇事件的委員會，「要是看誰（外遇）不爽就可以上報」。

另外，也有網友分享友人經驗，表示自己大學朋友就是因為在台積電工作，被女友抱怨沒時間陪她而分手，導致朋友性情大變直接開約，因此建議「如果有另一半真的別進台積電，否則陪伴時間將非常的少」。不過，也有網友認為「沒有職業不忙不渣」，「其實每家公司都有，真的看另一半人品，自己眼光差怪不了別人，想在公司亂搞另一半根本無從得知」。

台積電 出軌 外遇 工程師

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