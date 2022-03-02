數位平台影響公平交易 Google台灣：暫無回應

針對公平會提出的數位經濟競爭政策白皮書初稿，列出九種數位平台影響公平交易的狀況。Google台灣表示，剛獲得白皮書的內容，還需要一些時間進行研究和討論，暫無對白皮書的回應。但Google台灣持續關注相關的議題，針對公平會提出的九大項目，希望經過內部討論後可以分享一些階段性的做法，現在仍無法有很確定的策略。

Google台灣表示，針對數位廣告與媒體分潤的議題，過去大半年來持續和台灣各媒體都進行討論，也與國外的相關部門討論，不希望讓大家覺得Google對此議題不重視。Google台灣指出，媒體業是Google長期關注與合作的夥伴，因此近期認真地了解大家的想法，也列出各種挑戰和希望的方向。

Google台灣表示，因為媒體的多元性，目前確實沒有一個確定的策略。部分媒體可能認為在國外有一些方式可以照章引進台灣，但Google希望在更了解當地的法規和環境後，設計因地制宜的方案。