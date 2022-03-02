確保不再跳電 力積電遭列竹科電力品質輔導對象
力積電因變電器故障壓降，導致新竹科學園區日前跳電，連帶影響園區內的台積電（2330）、世界先進（5347）等廠商。竹科管理局長王永壯今（2）日強調，科學園區供電是足夠且穩定，但會將設備故障廠商將列為今年電力品質輔導對象，以確保壓降事件不會再發生。
外界關切竹科日前跳電事件，王永壯今日出席科技部2021科學園區營運記者會，接受媒體採訪時作上述表示。他表示，竹科每年會發生幾次壓降，這與用電量無關，屬於單一事件。
王永壯表示，每一次事故發生後，就會針對事故原因提出檢討報告，並與台電、廠商一起防範，避免再次發生。竹科每年都會針對廠商做電力品質的輔導與檢查，包含供電系統等，今年就會把這次設備故障廠商列為特別輔導的廠商。
王永壯表示，供電品質的穩定是園區發展半導體產業非常重要的措施，所以不是只有台電，也包括園區廠商、管理局要一起針對每個事件進行檢討。他認為，科學園區整體供電品質是相當穩定。
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