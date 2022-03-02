科學園區爆發性成長 今年營業額有望破4兆創高

半導體領軍，科學園區出現爆發性成長。科技部今（2）日發布去(2021)年三大科學園區營業額破3.7兆元，創歷史新高紀錄，年增率22.81%；中科和南科營業額首度破兆元。科技部長吳政忠並表示，今年三大科學園區營業額「保守估計」將破4兆元，估年增至少8%。

三大科學園區營業額於2020年突破3兆元關卡，在積體電路產業領航帶動、光電產業助攻下，預計在去年和今年短短2年間，營業額增加逾兆元。對於俄烏衝突升溫，全球制裁俄羅斯，吳政忠表示，只要戰事不會擴及至歐洲，對我科技廠商影響不大，目前也無缺料。

吳政忠並表示，三大科學園區整體出口額高達2.7兆元，年增12.89%；就業人數也增加到30萬1,722人，較去年成長4.68 %。營業額、出口額、就業人數均同步成長，再創歷史新高。

科技部指出，竹科發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，再加上資通訊產業優異表現，致去年營業額達逾1.5兆元、成長27.66%；中科受惠於遠距商機、5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，營業額達1.03兆元、成長10.60%；南科則因5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等強勁需求驅動，營業額達1.09兆元、成長29.15%。

園區六大產業均全面呈成長態勢，科技部指出，去年積體電路產業營業額成長24.01%，成長力道最強勁，主要為零接觸經濟下，AIoT、遠距商機及5G和高性能運算帶起的大趨勢，對半導體高階產品需求呈爆發性擴增。

其次，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化帶動下，光電產業去年營業額成長23.77%。精密機械產業成長18.67%；受疫情影響疫苗製藥及檢驗試劑廠商銷售暢旺，生物技術產業成長17.04%。受惠於5G通訊世代，電腦及周邊產業成長13.57%，通訊產業成長8.74%。

展望未來，吳政忠表示，全球經濟仍面臨新冠變種病毒威脅，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求擴展，及全球半導體供不應求情勢及漲價效應，預估今年園區仍會維持既定成長動能，保守估計，今年營業額將破4兆。