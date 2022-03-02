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聯發科推新5G手機晶片 日月光、京元電等跟著水漲船高

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聯發科昨（1）日宣佈推出三款新5G晶片，出貨猛增，對後段封測產能需求同步激增，相關晶圓測試廠京元電、矽格，以及日月光旗下矽品營收也將跟著水漲船高。歐新社
聯發科昨（1）日宣佈推出三款新5G晶片，出貨猛增，對後段封測產能需求同步激增，相關晶圓測試廠京元電、矽格，以及日月光旗下矽品營收也將跟著水漲船高。歐新社

集微網消息，聯發科於昨（1）日宣佈推出三款新5G晶片，出貨猛增，對後段封測產能需求同步激增，相關晶圓測試廠京元電、矽格，以及日月光旗下矽品營收也將跟著水漲船高。

京元電去年隨著聯發科5G手機晶片市佔率攀升，CIS感測元件、ASIC晶片陸續增量，產能利用率逼近百分之百，全年營收達337.59億元新台幣（單位下同），年增16.58%，首次突破300億元大關。

矽格去年全年總營收達166.81億元，年增34.2%，創歷史新高。法人分析，矽格也在聯發科5G手機晶片測試訂單增量之下，且新款晶片功能強大，測試時間再拉長，有助於產能利用率維持高檔。

日月光及旗下矽品則為聯發科的封裝廠，5G手機晶片市佔率增大，有利於包括打線封裝、先進封裝、測試、系統級封裝（SiP）等業勣持續成長，加上整合元件廠（IDM）委外比重提升，法人看好封測業務營收續創新高，且毛利率、營益率都將超越歷史新高，全年展望樂觀。

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